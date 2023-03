DuckDuckGo usa AI e ChatGPT in modo tutto diverso

Sulla scia di Microsoft e Google, anche il motore di ricerca DuckDuckGo votato alla privacy si starebbe per immergere nel nuovo e chiacchieratissimo mondo dell’Intelligenza Artificiale AI generativa, ma non con un chatbot: pare infatti che stia collaborando con OpenAI (creatori di ChatGPT) e Anthropic per migliorare le funzioni di risposta istantanea già esistenti.

Nello specifico si dice che non si vedrà comparire il DuckAssist per ogni singola ricerca; tuttavia quando ciò accadrà, questo strumento sarà capace di estrarre da Wikipedia i dati necessari per rispondere alle domande dell’utente attraverso un linguaggio quanto più naturale possibile. La tecnologia AI di ChatGPT qui viene impiegata per riassumere intere pagine di voci e informazioni Wikipedia e per offire una risposta concisa all’utente.

Pare che DuckDuckGo abbia intenzione di limitarne l’utilizzo per ridurre le probabilità di “allucinazioni” ed evitare quindi che l’AI fornisca delle risposte sbagliate. Inoltre almeno per il momento non farà parte dell’intera esperienza d’uso del motore di ricerca, ma le risposte di DuckAssist compariranno soltanto quando si usa l’app o l’estensione del browser. Annuncia l’amministratore delegato della società, Gabriel Weinberg:

Questa è la prima di una serie di funzioni con AI generativa che speriamo di implementare nei prossimi mesi. Volevamo che DuckAssist fosse il primo perché pensiamo che possa aiutare gli utenti a trovare più rapidamente le risposte a ciò che stanno cercando.

La società insomma ci va cauta per evitare le brutte figure dei suoi concorrenti al lancio, di conseguenza in questa prima fase si preoccuperà soltanto di raccogliere i feedback degli utenti e poi, se le cose andranno per il verso giusto, nelle prossime settimane espanderà la disponibilità di queste funzione e migliorerà le capacità di DuckAssist consentendogli di attingere le informazioni da fonti aggiuntive.

Per quanto riguarda la privacy, a differenza di ChatGPT e degli altri, DuckDuckGo non richiederà alcun accesso per utilizzare il suo DuckAssist, nessuna delle informazioni personali saranno condivise con OpenAI e Anthropic e le ricerche non verranno usate neppure per addestrare l’AI.

