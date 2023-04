Spotify minimizza l’assenza del supporto per HomePod

Spotify non ha ancora implementato il supporto nativo per HomePod e HomePod mini – nonostante Apple abbia aperto questi speaker a servizi di musica in streaming di terze parti – e non è quindi possibile controllare Spotify con Siri su HomePod.

Mark Gurman di Bloomberg ha parlato di questo argomento nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On”, evidenziando che Spotify – nonostante continui a lamentarsi di presunti comportamenti ingiusti da parte di Apple – non supporta ancora nativamente HomePod e altre funzionalità che aveva promesso come in arrivo.

Gurman ha sentito in proposito Spotify e quest’ultima ha risposto che non vi sono “volumi rilevanti” di lamentele per l’assenza di supporto degli HomePod.

Un post del 2020 sul sito web di Spotify a sostegno del supporto nativo di HomePod ha ricevuto migliaia di voti a favore dell’idea ma Spotify non sembra volersi muoversi verso questa direzione, nonostante la disponibilità di specifiche API (interfacce di programmazione) di Apple.

Nel 2019 Spotify ha accusato Apple di comportamento anti competitivo inviando un reclamo formale alla Commissione europea esortando quest’ultima ad azioni rapide e incisive. Spotify ha anche presentato un sito web denominato “Time to Play Fair” (è ora di giocare correttamente, secondo le regole, ndr) con una timeline e tutti i problemi e le situazioni che ha dovuto affrontare negli anni a causa delle politiche di Apple, incluse problematiche come la presunta impossibilità di supportare direttamente HomePod, limitazione non più esistente da tre anni e che Spotify continua a fare finta che sia un problema di Apple.

Spotify ha anche promesso dal 2021 un aggiornamento dell’app per iPhone e iPad con supporto di AirPlay 2 ma finora non si è ancora visto nulla. Spotify supporta AirPlay ma non ancora AirPlay 2, protocollo che offre novità come la gestione del multiroom, audio di qualità superiore, una migliore gestione del buffer (per evitare interruzioni).

Spotify ha riferito a Gurman che l’azienda “continua a rimanere impegnata” con l’obiettivo di supportare AirPlay 2 “in futuro” e di trovarsi in percorso che dovrebbe rendere possibile il supporto, ma non ha indicato una tempistica definitiva.

