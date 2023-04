Premio Oscar, una novità cambierebbe le carte in tavola per Apple e Netflix

Apple, Netflix e altri servizi che offrono film in streaming, non gradiranno una novità in discussione all’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, l’organizzazione che assegna annualmente l’Academy Award, meglio noto come Premio Oscar, il prestigioso premio cinematografico.

Stando a quanto riferisce il sito Puck News, l’Academy vuole introdurre una regola secondo la quale per essere candidato all’Oscar al miglior film, un titolo debba uscire al cinema in 15 o 20 dei 50 principali mercati cinematografici americani. Una regola ancora più rigida prevederebbe una finestra distributiva esclusiva di 1-2 settimane e l’obbligo di una campagna di marketing per promuovere l’uscita del film nelle sale.

Come è facile immaginare, regole di questo tipo potrebbero essere negative per servizi come Apple TV+ e Netflix.

Attualmente, per essere candidato agli Oscar, un film statunitense deve essere stato distribuito nella Contea di Los Angeles durante il precedente anno solare, deve essere stato distribuito nei cinema per almeno sette giorni consecutivi ed è possibile avere contemporaneamente il film sia in sala sia offerto in streaming.

Apple potrebbe ad ogni modo superare questo l’ostacolo se è vero che, come sembrano confermare indiscrezioni circolate nei giorni passati, l’azienda ha intenzione di investire 1 miliardo di dollari per produrre film da trasmettere in anteprima al cinema (prima ancora che su Apple TV+), iniziativa per la quale avrebbe già preso accordi che prevedono esclusive di circa un mese con i cinema.

Stando a quanto riferito in precedenza da Bloomberg, la mossa di Apple potrebbe portare a dare precedenza alle sale cinematografiche. Circolano già i primi nomi di potenziali titoli che la Mela intende supportare: Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese (con Leonardo DiCaprio), lo spy thriller Argylle del regista Matthew Vaughn, e Napoleon di Ridley Scott. L’obiettivo di Apple non solo quello di presentare nuovi progetti, ma allo stesso tempo condividere il proprio servizio streaming.

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha recentemente premiato la pellicola Apple Original Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo con l’Oscar per il miglior cortometraggio d’animazione.

Nel 2022, Apple ha ottenenuto tre premi Oscar dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences per CODA (come miglior film, a Troy Kotsur come miglior attore non protagonista e a Siân Heder come miglior sceneggiatura non originale). È stata la prima vittoria in assoluto per una piattaforma di streaming.

CODA è stato anche il primo film con un cast prevalentemente sordo in ruoli principali a vincere il premio come miglior film; Troy Kotsur è stato il primo attore sordo ad aggiudicarsi il premio come miglior attore non protagonista, mentre la scrittrice e regista Siân Heder ha vinto il suo primo Oscar in assoluto per la miglior sceneggiatura non originale.

Ad oggi, i film, i documentari e le serie Apple Original hanno ottenuto 345 premi e 1.421 nomination.

Ad oggi, i film, i documentari e le serie Apple Original hanno ottenuto 345 premi e 1.421 nomination.