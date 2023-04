Beelink GT-R, il mini pc con impronta digitale e CPU AMD Ryzen 7 in offerta a 449 €

Un’ottima offerta per chi vuole un PC compatto, che sia effettivamente il rivale del Mac mini di Apple, ma con sistema operativo Windows. Si tratta di GT-R, in versione con CPU AMD Ryzen 7 in forte sconto cliccando direttamente a questo indirizzo.

Beelink GT-R monta al suo interno la CPU AMD Ryzen 7 3750H, un processore a 8 Core desktop a bassa potenza, 2,3 Ghz e fino a 4,0 Ghz, con 6 MB di cache. E’ coadiuvato da una scheda grafica Radeon RX Vega 10 1400 MHz. E’ proposto nelle varianti da 8GB o 16GB di RAM DDR4 con una memoria di 512 GB di tipo M.2 NVMe PCIe 4X 2280 SSD 1900MB/S.

A livello di connettività l’interfaccia è ricca di porte e ingressi. In particolare, si tratta di ben 6 porte USB3.0, 2 HDMI, 2 LAN più un ingresso USB-C. Da notare, che la versione in offerta è quella completa di memoria interna, quindi il mini PC arriverà a casa pronto per l’utilizzo.

Il peso del Mini PC è davvero contenuto, inferiore a 700 grammi circa, con dimensioni di 16,80 x 12,00 x 3,90 cm. All’interno della confezione, oltre al Mini PC, anche l’adattatore di alimentazione, un HDMI, una staffa per l’installazione a muro e la guida di installazione.

Solitamente il Mini PC ha un costo molto più elevato, che solitamente si aggira all’incirca sui 700 euro di listino, mentre al momento lo si può acquistare in offerta lampo a meno di 350 euro. Non è necessario inserire alcun codice sconto, per ottenerlo a questo prezzo non dovrete fare altro che cliccare direttamente a questo indirizzo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore