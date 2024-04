Spotify Music Pro, l’audio in alta qualità fa capolino nel codice

Se ne parla da anni, forse troppo tempo per alcuni, eppure siamo ad un punto di svolta: finalmente Spotify dovrebbe essere pronta a lanciare la riproduzione in streaming in altra qualità con audio Lossless, quindi senza perdita di dati, con un nuovo pacchetto che dovrebbe essere lanciato con il nome Music Pro.

L’idea di musica senza perdite di qualità non è affatto nuova, con il tanto vociferato Spotify HiFi di cui si è parlato per la prima volta nel lontano 2021. Invece la nuova funzione con audio lossless dovrebbe prendere il nome di Music Pro, ma a quanto pare non sarà un servizio sostitutivo di Spotify Premium esistente.

Secondo quanto scoperto da un utente Reddit, Music Pro dovrebbe essere un miglioramento piuttosto consistente del piano Premium, proposto come add-on aggiintivo a pagamento. Music Pro, infatti, dovrebbe includere alcune sostanziali novità.

Spotify Music Pro non solo per audio lossless

Anzitutto, la tanto attesa qualità audio Lossless, che supporta file FLAC fino a 24 bit/44.1kHz; non solo, Music Pro potrebbe anche includere nuove funzioni alle funzionalità remix DJ, consentendo agli utenti di interagire con le tracce audio in modi ancor più coinvolgenti e originali.

Ed ancora, Music Pro potrebbe offrire un ascolto ottimizzato in base alle cuffie utilizzate, con un preset ottimizzato anche nel caso in cui si utilizzino gli AirPods di Apple.

Tra le novità di Music Pro, il codice sorgente scoperto, mostra anche opzioni avanzate basate sull’AI per filtrare le librerie musicali. Tuttavia, si tratta di anticipazioni e indiscrezioni, non essendo certo che arriveranno nella versione finale di Music Pro.

Controcorrente rispetto ad Apple

L’approccio sin qui descritto, semmai dovesse avverarsi, risulterebbe in contro tendenza rispetto a quello di Apple che, nel 2021, ha aggiunto Audio Spaziale e qualità Lossless al proprio servizio di streaming musicale senza costi aggiuntivi per l’utenza.

Di certo, però, Music Pro, potrebbe potenzialmente rimodellare la posizione di Spotify all’interno del panorama musicale, fornendo audio di qualità superiore alle librerie dell’azienda, oltre a personalizzazioni uniche. In questo modo l’obiettivo è di attirare maggiormente audiofili che danno priorità alla qualità superiore del suono.

Per tutti gli articoli di macitynet che parlano di Spotify e Streaming si parte dai rispettivi collegamenti, invece per tutto quello che c’è da sapere sul servizio di musica in streaming concorrente Apple Music si parte da qui.