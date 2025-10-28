L’app Spotify per Apple TV ora offre video musicali e testi stile Karaoke

Spotify ha aggiornato l’app per Apple TV e questa vanta un design che promette maggiore velocità, chiarezza nelle scelte ma anche controlli migliori per video e altro ancora, diverse novità che rinfrescano funzioni ed esperienza d’uso della piattaforma di streaming sul media center di Apple.

Spotify afferma che l’app è stata riscritta da zero e modellata in base al feedback degli utenti. L’azienda la presenta come una esperienza “più veloce, più efficace, più visiva” che combina le funzioni di personalizzazione di Spotify con la forza dello schermo televisivo. L’obiettivo è offrire un’app facile da gestire e guardare per permettere di controllare musica e podcast senza bisogno di toccare il telefono.

Tra le novità di rilievo: i video musicali, per il momento disponibili in 97 mercati (esclusi per una volta Stati Uniti o Canada) con un catalogo limitato riservato agli abbonati Premium. Mentre si ascolta un brano è possibile richiamare il comando “passa al video”: anziché la copertina dell’album appare il video musicale. Il catalogo, come accennato, è limitato e non sempre sono disponibili video legati ai vari brani.

Discorso simile per i podcast video: quelli che offrono la versione video, si possono guardare direttamente su Apple TV ed anche possibile regolare la velocità di riproduzione.

Accordi con Netflix e altre novità

Recentemente Spotify ha siglato accordi con Netflix: 16 podcast video arriveranno sul servizio musicale svedese dal 2026. I podcast con video stanno diventando sempre più popolari e molti creator distribuiscono video e audio come chiesto dal pubblico di riferimento.

Altre novità minori sono: la gestione della Coda (per conoscere in anticipo i brani in arrivo ed eventualmente riordinarli), la riproduzione senza interruzioni, e la possibilità di visualizzare i testi delle canzoni sincronizzati in stile karaoke.

Spotify(si scarica da qui) richiede iOS 16.1/iPad OS 16.1 o seguenti su iPhone e iPad, tvOS 17.0 o versioni successive con Apple TV, e watchOS 8.0 o versioni successive per l’app companion per Apple Watch.