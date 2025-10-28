Amazon pronta a licenziare 30.000 persone

Più le aziende adottano l’intelligenza artificiale AI nei propri processi, più diminuiscono le assunzioni e aumentano i licenziamenti: su questa scia arriva la notizia di Amazon che ha intenzione di licenziare fino a 30.000 dipendenti.

A riferirlo è Reuters spiegando che i tagli al personale partiranno a breve, scelta che potrebbe incidere sul 10% dei 350.000 dipendenti aziendali tra logistica, gaming, pagamenti e team che si occupano di cloud computing.

Il gruppo, che nel momento in cui scriviamo non ha ancora commentato la notizia, conta attualmente 1,5 milioni di dipendenti in tutto il mondo; la maggior parte dei tagli dovrebbe riguardare gli Stati Uniti.

Una mossa anticipata da tempo

Andy Jassy, il CEO di Amazon, a giugno di quest’anno aveva anticipato questa possibilità. In una lettera indirizzata ai dipendenti, avvertiva che l’intelligenza artificiale avrebbe comportato “una riduzione del numero totale di dipendenti” nei prossimi anni. “Man mano che implementiamo sempre più AI generativa e agenti, questa scelta dovrebbe cambiare il modo in cui viene svolto il nostro lavoro”, aveva spiegato il dirigente.

Adesso negli uffici, poi anche nei magazzini

Se per ora il problema sembra riguardare principalmente i “colletti bianchi”, il futuro non promette bene nemmeno per i lavoratori che si occupano di logistica e distribuzione nei magazzini: l’azienda mira ad automatizzare fino al 75% delle sue attività grazie all’AI e alla robotica.

Per il momento non si parla di licenziamenti nei magazzini, ma piuttosto di un congelamento delle assunzioni future, con le macchine che stanno gradualmente prendendo il sopravvento, rendendo inutile il lavoro dell’uomo.

L’ultima grande ondata di tagli ai posti di lavoro della multinazionale risale al 2022, con 27.000 partenze, una “inversione di rotta” dopo le “massicce” assunzioni a seguito della pandemia di Covid. Secondo il New York Times, entro il 2027 il colosso dell’e-commerce potrebbe arrivare a tagliare 160mila posti di lavoro.

Non solo Amazon

Amazon non è la sola ad avere avviato licenziamenti: Microsoft ha annunciato a luglio di voler aumentare i licenziamenti previsti a 15.000 unità; Il 22 ottobre, Meta ha licenziato circa 600 persone dalla sua divisione AI; Intel ha licenziato negli ultimi due anni 35.000 persone.

Tutti gli articoli che parlano di Finanza e Mercato sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet, invece per le notizie sull’Intelligenza Artificiale si parte da questa pagina.