Spotify rinfresca con le canzoni e playlist Estate 2022

La playlist più fresca di Spotify da ascoltare in streaming sotto l’ombrellone è Estate 2022. All’interno ci sono le uscite più recenti degli artisti italiani, come “La Dolce Vita” di Fedez, Tananai e Mara Sattei, “Extasi”, di Fred De Palma, “Giovani Wannabe” dei Pinguini Tattici Nucleari e “I Love You Baby” di Jovanotti e Sixpm.

Non mancano i successi internazionali che stanno avendo grande successo in queste settimane, come “As It Was” di Harry Styles, e “Where Did You Go?” il featuring di MNEK con Jax Jones. Come confermato dall’ultima campagna Wrapped di dicembre, gli utenti italiani amano ascoltare il genere Rap (Sfera Ebbasta l’artista più ascoltato nel 2021) e i successi italiani di ogni genere (“malibu” di sangiovanni è stata la canzone più ascoltata l’anno scorso).

Non sorprende quindi che la playlist Estate 2022 di Spotify includa un’ampia rappresentanza di artisti italiani, tra i quali: Elodie, Irama, Rkomi, Rhove, Rocco Hunt, ANNA, i Boomdabash, sangiovanni e tanti altri. Ecco alcune delle canzoni che si possono ascoltare con la playlist Estate 2022 di Spotify e che segneranno la nostra estate:

“LA DOLCE VITA” di Fedez, Tananai e Mara Sattei

“Extasi” di Fred De Palma

“Giovani Wannabe” dei Pinguini Tattici Nucleari

“Shakerando” di Rhove

“I Love You Baby” di Jovanotti e Sixpm

“Clap Your Hands” di Kungs

“Ritmo” di Raffa FL

“Caramello” di Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lola Indigo

“As It Was” di Harry Styles

“About Damn Time” di Lizzo

“Where Did You Go?” di Jax Jones e MNEK

“Bam Bam” di Camila Cabello e Ed Sheeran

“Gasolina” di ANNA

“Tropicana” di Boomdabash e Annalisa

“5 Gocce” di Irama e Rkomi

“Hace Calor” di Kaleb Di Masi, Sfera Ebbasta, Rvfv e Omar Varela

“Tribale” di Elodie

“BUBBLE” di Takagi & Ketra, thasup e Salmo

“Crazy What Love Can Do” di David Guetta, Ella Henderson e Becky Hill

“Ferrari” di James Hype e Migy Delarosa

Le altre playlist dell’estate 2022

Spotify pensa a tutti, per questo sulla piattaforma è possibile scoprire anche molte altre playlist indicate per accompagnare gli utenti nei mesi più caldi dell’anno:

pov: la tua estate è un film – nuovissima e sorprendente, è la perfetta colonna sonora di un’estate alternativa, in cui un po’ si ride e un po’ si piange.

Estate Italiana – che include tutte le hit italiane di adesso e degli anni passati.

Estate: i Classici del Passato – tutte le canzoni, italiane e internazionali che hanno spopolato nelle estati passate.

Estate Chill – le canzoni ideali per rilassarsi in piscina o sotto l’ombrellone.

Sapore di Sale – per chi ama il vintage e vuole rivivere le atmosfere delle spiagge italiane negli anni ‘50 e ‘60.

La playlist global con Måneskin

Oltre alle playlist pensate per gli ascoltatori italiani, è disponibile anche quella globale, Songs of Summer, con tutte le hit più calde per una stagione estiva all’insegna dell’energia. Tra le canzoni che promettono di segnare l’estate 2022 per gli ascoltatori di tutto il mondo c’è anche “SUPERMODEL” dei Måneskin, seguiti da un pubblico sempre più internazionale.

La playlist contiene le canzoni di alcuni degli artisti più amati dagli appassionati di musica, tra cui “As it Was” di Harry Styles, “Big Energy” di Latto, “Ojitos Lindos” di Bad Bunny (feat. Bomba Estéreo) e la nuova traccia di Post Malone e Doja Cat’s “I Like You (A Happier Song)” proponendo una varietà di generi e stili.

