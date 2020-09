Amazon Music ora offre streaming audio in alta qualità con Amazon Music HD

A tre anni dal lancio in Italia, Amazon Music annuncia il lancio di Amazon Music HD, la nuova offerta di musica in alta qualità, con oltre 60 milioni di brani in alta definizione e milioni di canzoni in Ultra HD – il più alto livello di qualità audio disponibile – e un catalogo audio 3D in continua crescita disponibile per l’ascolto attaverso i dispositivi Amazon Echo Studio.

Al costo di 14,99 euro al mese, oppure con un costo aggiuntivo di 5 euro al mese per i clienti già iscritti ad Amazon Music Unlimited (abbonamento individuale o Family, qui la recensione di macitynet), Amazon Music HD rende l’audio di alta qualità accessibile a tutti gli appassionati di musica.

Il nuovo servizio è ora disponibile per la riproduzione in streaming in Italia, Francia, Spagna, Canada, Regno Unito, Stati Uniti, Germania, Austria e Giappone. I nuovi iscritti ad Amazon Music possono ricevere un periodo di uso gratuito di 90 giorni, mentre i clienti già iscritti possono utilizzare Amazon Music HD per 90 giorni senza costi aggiuntivi all’indirizzo.

«Abbiamo dialogato con molti artisti durante lo sviluppo di Amazon Music HD: erano entusiasti del fatto che i fan potessero riprodurre in streaming la propria musica preferita ascoltandola come era stata registrata in originale» dichiara Steve Boom, VP of Amazon Music. «Dal rock all’hip-hop dalla classica al pop, crediamo che ascoltare musica con questo livello di qualità possa far innamorare ancora di più i clienti della propria musica e degli artisti preferiti. Nell’introdurre questa nuova esperienza di ascolto per i nostri clienti e per il settore, combiniamo la comodità della riproduzione in streaming con le emozioni, la potenza, la chiarezza e le varie sfumature delle registrazioni originali».

Amazon Music HD offre sempre ai clienti la migliore qualità di riproduzione del suono disponibile nel proprio servizio streaming, restituendo un’esperienza di ascolto a prova di audiofilo. Album leggendari come Rumors di Fleetwood Mac e Kind of Blue di Miles Davis, diventano nuove esperienze rivelatrici, come se l’ascoltatore fosse seduto in studio durante le sessioni di registrazione di questi album.

Anche canzoni come Alright di Kendrick Lamar e Digital Witness di St. Vincent sono ora disponibili in Ultra HD, rivelando sfumature che erano state appiattite dalla compressione dei file per lo streaming digitale. Un catalogo crescente di audio 3D è inoltre disponibile attraverso Amazon Music HD.

Sul nuovo servizio Neil Young ha dichiarato «Il mondo cambierà per sempre quando Amazon introdurrà l’alta qualità dello streaming audio a livello globale. Questo sarà il più grande cambiamento nella musica, dall’introduzione dell’audio in digitale 40 anni fa».

Amazon Music HD offre ai clienti oltre 60 milioni di canzoni in alta definizione senza perdita di qualità, con una profondità di 16 bit e una frequenza di campionamento di 44.1 kHz, le stesse specifiche tecniche e la stessa qualità della musica dei CD audio. Inoltre, i clienti possono riprodurre milioni di altri brani in Ultra HD (migliore della qualità del CD), con una profondità di 24 bit e una frequenza di campionamento di 192 kHz.

Amazon Music HD riprodurrà la più alta qualità audio supportata dai dispositivi dei clienti e dalle condizioni di connessione disponibili ed è compatibile con un’ampia varietà di dispositivi, inclusi desktop, dispositivi mobile (iOS e Android), una selezione dei dispositivi Echo, Fire TV e Tablet Fire.

Amazon Music HD è anche compatibile con dispositivi di terze parti, tra i quali la maggior parte dei prodotti di Denon e Marantz con HEOS Built-in, Polk Audio, Definitive Technology, Sonos, McIntosh, Sennheiser e molti altri. Per saperne di più su Amazon Music HD, è possibile visitare questa pagina.

