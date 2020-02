Gratis due mesi di abbonamento Kindle Unlimited

Se amate la lettura e volete leggere tutto quel che vi pare ora avete l’occasione di farlo per due mesi senza tirare fuori neppure un euro approfittando della promozione sull’abbonamento Kindle Unlimited attiva fino al 31 marzo.

Che cosa è Kindle Unlimited? Ve l’abbiamo già spiegato dettagliatamente nella nostra recensione che potete leggere qui. In pratica vi basta immaginare un servizio come Apple Music o Netflix trasportato nel mondo dei libri: vi scaricate quel che vi pare sul vostro dispositivo o dall’applicazione Kindle e leggete. Se non vi piace il libro o scoprire che non vi serve semplicemente lo cancellate e non avrete pagato nulla.

Kindle Unlimited di solito è gratuito per 30 giorni. Fino al 31 marzo però vi basta essere clienti Prime per poter attivare l’abbonamento di prova valido ben due mesi. Avrete quindi un mese in più per capire se vi piace o meno o se il servizio vi è utile o no. Poi potrete abbonarvi a 9,99 euro al mese o semplicemente disdirlo.

Vi ricordiamo che Kindle Unlimited funziona con tutta una serie di dispositivi tra cui anche gli iPhone e gli iPad e persino i Mac usando l’apposita applicazione. Ma se decideste che il servizio fa al caso vostro potrebbe essere interessante acquistare un eReader Kindle che costa solo 79,99 euro (Macitynet l’ha recensito qui). Oppure l’eccellenza degli e-reader Amazon: Kindle Paperwhite (provato da noi) che parte da 129,99 euro.

Click qui per avviare i due mesi di prova gratis con Kindle Unlimited