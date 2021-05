SSD San Disk tascabile, 1TB sconto a solo 110€

Se vi serve un disco esterno, veloce e resistente, andate su Amazon dove arriva uno sconto sul robusto, piccolo SSD SanDisk da 1TB che comprate a solo 110,99 euro, il prezzo più basso di sempre.

Questo disco, come spiega SanDisk, è una unità compatta e leggera pensata per essere messe in una borsa o addirittura in tasca. Trattandosi di un disco allo stato solido, non teme cadute o urti. Tutto quello lo rende adatto ad un uso in viaggio, ad esempio per un fotografo oppure per chiunque voglia avere a disposizione un sistema di archiviazione a prova di incidente. Da segnalare anche che non si tratta di un vero disco “rugged”, non è infatti a prova d’acqua, ma resiste comunque alle cadute da due metri di altezza.

La versione in offerta è una versione “ridotta” della versione Extreme che ha una velocità superiore (1050 MB/s). L’interfaccia è la classica USB 3.2, ma è incluso un cavo Type-C che permette il collegamento con i nuovi Mac.

Questo disco nel taglio da 1 TB sul mercato “fisico” costa intorno ai 140 euro (prezzo ufficiale proposto da Western Digital che controlla il marchio SanDisk). Amazon lo sconta frequentemente, ma 110 euro è il prezzo più basso in assoluto che abbiamo mai visto.