Artiphon Chorda, strumento musicale Smart per tutti i giorni

È appena arrivato Chorda e se volessimo definirlo con una frase allora non sbaglieremmo nel dire che è lo strumento musicale Smart per tutti e per tutti i giorni. È di Artiphon, azienda che in passato ha lanciato sul mercato questi particolari gadget musicali di nicchia, e nell’idearlo ha preso spunto dal fattore di forma del suo vecchio Instrument 1 e l’autonomia di Orba 2.

Chorda infatti non ha bisogno dell’iPhone per funzionare perché già al suo interno include centinaia di suoni già pronti. Rimane comunque possibile collegarlo via Bluetooth al telefono per aggiungere suoni tramite l’app, che consente addirittura di crearne all’infinito registrando una piccola traccia del suono desiderato, che potrebbe essere ad esempio il suono del campanello di una bicicletta, il cinguettio di un uccellino sull’albero, oppure persino la propria voce.

Un altro punto forte è la portabilità, che lo rende interessante per la produzione di musica in svariati contesti. Si va dal creare un ritmo mentre si fa colazione allo strimpellare la canzone preferita in metro, fino a comporre più comodamente sinfonie al parco. Ma è anche una buona distrazione in pausa pranzo sicuramente preferibile allo scorrere infinito delle pagine sui social network, e lo si potrebbe impiegare anche per un karaoke improvvisato con un amico, o più semplicemente per rilassarsi a fine giornata.

Ha sostanzialmente la forma di un piccolo manico di chitarra lungo il quale sono presenti 12 pad larghi come i tasti di un pianoforte. Sono capacitivi, quindi come ci hanno già abituato da tempo gli schermi dei cellulari possono essere toccati, sfiorati e pigiati a lungo in questo caso per produrre suoni in modi diversi.

Si può suonare in svariati modi, sia poggiandolo su un tavolo come appunto una tastiera o una drum machine, oppure impugnandolo come un ukulele, tanto più che c’è un tasto chiamato Bridge che permette di strimpellare gli accordi (costruiti automaticamente in base all’armonia che si sta suonando) o accedere all’arpeggiatore incorporato. Incorpora anche accelerometro e giroscopio per modificare il suono attraverso le inclinazioni di questo strumento.

L’utente ha a disposizione quattro diverse modalità – tra Drum, Bass, Chord e Lead – ognuna con le sue capacità speciali, e poi c’è un looper per registrare parti e creare ritmi in pochi secondi. Ha una batteria ricaricabile tramite USB-C che promette fino a 4 ore di autonomia e ovviamente c’è un altoparlante integrato in modo da poter ascoltare ciò che si suona senza dover collegare altro.

Volendo comunque la presa USB-C funge anche da ingresso MIDI (in alternativa per questo tipo di collegamento c’è anche il Bluetooth) in modo da usarlo come controller per Ambleton Live, Logic Pro, Pro Tools, Cubase, FL Studio e via dicendo, e c’è anche una spina jack audio da 1/8″ per collegare altoparlanti esterni.

Dove si compra e quanto costa

Il nuovo Chorda di Artiphon può suonarlo anche un bambino e questo fa di lui uno strumento musicale eccezionale anche per avvicinarsi allo stupendo mondo della musica senza alcun timore.

Al momento è stata lanciata la campagna di raccolta fondi su Kickstarter e sta andando benissimo: dei 25 mila dollari necessari per la produzione ne sono già stati raccolti oltre 191 mila e manca ancora un mese per la chiusura. Questo significa che sarà certamente prodotto e si può ancora approfittare dello sconto per prenotarne uno: al momento si può scegliere tra la versione di colore nero, blu o bianco e pagarla 199 $ (-20%) anziché 249 $.