StarTech, un adattatore SATA IDE bidirezionale per vecchi Mac e PC

Il produttore StarTech propone a listino un adattatore da SATA a IDE, utile per chi dispone di vecchi computer, per convertire i vecchi connettori IDE in SATA, oppure per sfruttare unità SATA di vecchia e nuova generazione (HDD, SSD) su computer che dispongono solo di connettori IDE, permettendo di sfruttare unità di nuova generazione anche su sistemi operativi di vecchissima generazione (es. Windows XP e precedenti, MacOS 9 e precedenti).

Il convertitore che vi segnaliamo, costa un po’ di più rispetto ad altri ma, come accennato, è bidirezionale e arriva con due connettori di alimentazione (maschio e femmina) utili per alimentare la periferica SATA/IDE.

Il produttore riferisce che l’adattatore è conforme alle specifiche SATA 1.0a (1,5 Gbps) e supporta SATA I/II/III; è compatibile con i dispositivi PATA (IDE) 100/133 MBps e SATA/IDE ATAPI, come le unità ottiche CD/DVD; è supporta qualsiasi OS ed è presente un LED che segnala alimentazione e attività.

Non sono richiesti driver o software aggiuntivi. Basta effettuare i collegamenti (usando eventualmente un cavetto SATA per il collegamento di questo tipo di periferiche) facilitati dalle diciture riportate sul convertitore (“to drive”, in altre parole l’HDD, e “to computer”), e agganciare il convertitore sullo slot IDE. Il convertitore deve essere alimentato (con un connettore 1×3.5″F tipo quelli per floppy disk drive, fornito di serie), e usando poi un cavo SATA interno (2 x 7 Poli SATA Maschio), il classico cavo per collegare periferiche Serial-ATA / SAS ad un Controller Serial-ATA / SAS.

La velocità massima è ovviamente limitata dal canale IDE ma otterremo sempre il massimo della velocità possibile, se la scheda madre supporta il protocollo Ultra DMA (33 MBps o 66 MBps con le ultime versioni dello standard).

Se avete un vecchio PC o Mac (ess. un PowerMac G3 o G4) con connettore EIDE, potete rivitalizzarlo usando un convertitore di questo tipo. Su Amazon, nel momento in cui scriviamo l’adattatore SATA IDE bidirezionale di StarTech è venduto 21,22 €.