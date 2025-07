Ufficiale, ricarica wireless a 25W in arrivo sui vostri iPhone e Android

Ora è ufficiale: i prossimi iPhone supporteranno il nuovo standard di ricarica wireless da 25W attraverso i caricabatterie di terze parti che stanno arrivando in questi giorni. L’ufficializzazione di quello che era nell’aria da giorni, arriva dal Wireless Power Consortium, nel comunicato che presenta formalmente la tecnologia.

«Oltre agli Apple iPhone, con questo lancio entreranno a far parte dell’ecosistema Qi2 anche i principali smartphone Android», si legge nella nota.

Un passo decisivo verso l’universalità

L’adesione di Apple e dell’ecosistema Android (con il supporto diretto di Google che ha partecipato alla definizione dello standard, così come ha fatto anche Cupertino per alcuni elementi) si tradurrà nela rapida popolarizzazione della piattaforma Qi2 25W.

Fino a oggi, l’unico smartphone Android a supportare Qi2 in versione completa era l’HMD Skyline. Alcuni modelli Samsung come Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7 risultano solo “Qi2 Ready”, ovvero compatibili con la ricarica a 15W ma privi dell’anello magnetico integrato: per ottenere il massimo della potenza, servivano custodie magnetiche dedicate.

Il consorzio fa sapere che quattordici dispositivi tra smartphone, ricevitori e trasmettitori hanno già completato i test di certificazione Qi2 25W. Anker, Baseus, Ugreen e Aukey hanno già ottenuto la certificazione, mentre diverse centinaia sono in attesa, cosa che darà vita al rapido lancio di caricabatterie e powerbank compatibili con il nuovo standard.

«L’entusiasmo che si sta creando attorno alla prossima fase dell’evoluzione dello standard Qi è straordinario», ha dichiarato Fady Mishriki, presidente del consiglio di amministrazione del WPC – I consumatori saranno entusiasti quando proveranno Qi2 25W, che offre quasi il 70% di potenza in più rispetto al Qi2 originale. Il numero di dispositivi nella coda di certificazione è senza precedenti, così come la qualità e la varietà dei prodotti progettati dai nostri membri».

Secondo le ricerche del WPC, la ricarica wireless più veloce è attualmente la caratteristica più richiesta dai consumatori per migliorare la propria esperienza d’uso. Qi2 25W risponde a questa domanda con un salto generazionale importante, ma soprattutto lo fa puntando su un protocollo aperto e standardizzato, a differenza dei sistemi proprietari sviluppati finora dai singoli produttori.

Anche l’aspetto esperienziale ha un ruolo centrale. L’integrazione del sistema magnetico – mutuato in parte da MagSafe – migliora notevolmente la facilità d’uso, ed è una delle chiavi del successo previsto da parte dei consumatori.

«I clienti amano l’esperienza di aggancio magnetico e l’ampio ecosistema di accessori compatibili che possono usare con i loro smartphone», sottolinea il WPC.

Il tutto si inserisce in un contesto di mercato già maturo: oltre 1,5 miliardi di dispositivi Qi2 sono stati certificati nel mondo nel giro di un solo anno, tra smartphone, caricabatterie e ricevitori. Una cifra che dimostra quanto il terreno sia già fertile per un’adozione accelerata anche della nuova variante a 25W.

iPhone 16 oggi, iPhone 17 domani

Apple, com’è noto, supporta già i 25W su iPhone 16, ma solo tramite MagSafe, il protocollo proprietario. Con il riconoscimento ufficiale del nuovo Qi2 25W, si apre la possibilità che gli attuali modelli vengano aggiornati per abilitare la ricarica completa anche con caricabatterie di terze parti, purché certificati.

La stessa cosa, del resto, era capitata con il lancio di Qi2: i vecchi iPhone compatibili MagSafe, che si ricaricavano a 15W solo con i caricabatterie Apple, erano stati aggiornati dal sistema operativo per diventare compatibili con i caricabatterie di terze parti.

E poi c’è il futuro: la linea iPhone 17, attesa in autunno, potrebbe essere la prima a offrire supporto pieno, nativo e standardizzato a Qi2 25W, senza più distinzione tra accessori Apple o di altri produttori. Resta, però, la possibilità che Apple possa consentire una ricarica ancora più rapida, magari a 30W o addirittura a 50W, attraverso l’attuale o una futura versione di MagSafe.

Anche Samsung sembra pronta a supportare con prodotti già sul mercato la tecnologia Qi2 25W. I Samsung Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7 sono “Qi2 Ready” e oggi supportano la ricarica a 15W, ma essendo privi di anello magnetico costringeranno gli utenti ad acquistare custodie compatibili per ottenere i 25W reali.