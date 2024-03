Anche iPhone 12 ottiene la ricarica Qi2 wireless con iOS 17.4

Con l’aggiornamento a iOS 17.4, Apple ha integrato il supporto allo standard di ricarica wireless Qi2 negli iPhone 12 del 2020. Lo riferisce Macworld spiegando che, Apple non lo ha indicato nelle note di rilascio, ma una delle novità del recente aggiornamento di iOS 17 è il supporto alla ricarica Qi2.

Qi è uno standard di ricarica aperto e universale creato da Wireless Power Consortium (WPC). Secondo i test del sito USA, gli iPhone 12 possono essere ricaricati a velocità piena con la ricarica wireless da 15W quando connessi magneticamente a un alimentatore non MagSafe.

Nelle note di rilascio di iOS 17.4, Apple riferiva dell’introduzione del supporto per i caricatori Qi2 per tutti i modelli di iPhone 13 e iPhone 14, senza fare riferimento agli iPhone 12. I caricabatteria non certificati ma compatibili magneticamente con la ricarica wireless Qi sono limitati da Apple a un massimo di 7,5W.

Della ricarica wireless magnetica Qi2 si parla da tempo, annunciata al CES 2022 dal Wireless Power Consortium (WPC), spiegando che Apple (parte del consorzio) aveva posto le basi per lo sviluppo dello standard. Quest’ultimo, sfruttando l’allineamento magnetico tra le bobine del dispositivo e del supporto di ricarica, assicura un incremento della velocità e in particolare miglioramenti dal punto di vista dell’efficienza energetica.

I dispositivi compatibili con lo la ricarica wireless magnetica Qi2 possono ricevere fino a 15 watt di potenza senza fili, il doppio di quanto permetteva il precedente standard Qi (7,5 watt). Non è ad ogni modo solo questione di potenza: il perfetto allineamento tra basetta e smartphone, elimina le problematiche tipiche di altri sistemi di ricarica wireless. Nonostante supportino il Qi2, nelle specifiche degli iPhone 15 Apple parla di ricarica wireless Qi “fino a 7,5 W”.

A questo indirizzo trovate un nostro articolo con tutti i dettagli da conoscere sullo standard di ricarica Qi2 e cosa cambia rispetto allo standard Qi. A questo indirizzo trovate un elenco di prodotti certificati Qi; il logo Qi (generalmente riportato sulle confezioni da prodotti certificati) è quello che riportiamo qui sopra.

I migliori caricabatterie wireless per dispositivi Apple al momento in cui scriviamo,li trovate qui.