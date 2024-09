Con iPhone 16 debutta la carica MagSafe 25W più veloce

Pubblicità

Vari produttori di terze parti hanno da poco tempo presentato supporti per la ricarica wireless certificati Qi2 fino a 15W, ma con gli iPhone 16 e 16 Pro Apple ha alzato l’asticella e il nuovo alimentatore MagSafe offre fino a 25W di potenza per una ricarica wireless più rapida.

Tutta la gamma degli iPhone 16 supporta ricarica wireless MagSafe fino a 25W con un alimentatore da 30W o superiore, e la ricarica wireless Qi fino a 7,5 watt. Apple spiega che la ricarica veloce MagSafe consente di arrivare fino al 50% della carica in circa 30 minuti con un alimentatore da 20W o superiore abbinato a un cavo di ricarica USB‑C, oppure con un alimentatore da 30W o superiore abbinato a un caricabatterie MagSafe.

Qi2 è uno standard aperto che non obbliga i produttori di terze parti a ottenere licenze da Apple ma questi devono ad ogni modo fare riferimento alla tecnologia MagSafe, quella che sfrutta i magneti per allineare rapidamente i dispositivi e che secondo Cupertino offre “un esperienza di ricarica wireless impeccabile”.

La tecnologia MagSafe‌, arrivata con gli iPhone 12, offre velocità di ricarica fino a 15W; l’alternativa è la tecnologia Qi, limitata a 7,5W. La tecnologia Qi2 arriva a 15W pareggiando quanto offerto finora da Apple con MagSafe.

Ma con iPhone 16 e il balzo a 25W di MagSafe nuova versione, i costruttori di accessori che vorranno sfruttare appieno la ricarica veloce dovranno richiedere la certificazione Apple, in caso contrario con lo standard aperto Qi2 il limite rimane 15W.

Tra i produttori che offrono già supporti di ricarica wireless con Qi2 c’è Belkin, azienda che propone BoostCharge Pro (dock di ricarica wireless magnetica 2 in 1 con MagSafe da 15 W), BoostCharge (caricabatteria wireless magnetico e pieghevole 3 in 1 con Qi2 da 15 W), BoostCharge Pro (supporto di ricarica wireless magnetica convertibile con Qi2 da 15 W), il PowerBank BoostCharge Pro (con Qi2 da 15 W), accessori compatibili con iPhone 16 e altri modelli compatibili con MagSafe, Apple Watch ed AirPods.

