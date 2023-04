Starship Torch, l’accendino di Elon Musk è diverso

Tesla, Boring Company e SpaceX sono ammirate nel mondo per prodotti e servizi innovativi basati su alta tecnologia, ma periodicamente le società di Elon Musk introducono anche gadget originali che possono avere a che fare poco o nulla con i rispettivi business principali, come nel caso di Starship Torch, una fiaccola decisamente sopra le righe che può fungere anche da accendino extra large.

La descrizione del prodotto offerta da SpaceX parte dal desiderio ardente paragonato al fuoco e alla fiamma sprigionati dal razzo Starship, il più grande e potente mai costruito dall’uomo.

La versione fiaccola Starship Torch riproduce il razzo in scala 1:200, trasformandolo in un complemento d’arredo, oltre che in un oggetto utile, una fiaccola che può essere usata in cucina come il cannello per dare il tocco finale a dessert flambé, bistecche e meringhe. Inutile continuare a usare i vecchi cerini quando si può avere a disposizione la potenza di Starship Torch, anche fuori dalla cucina, per esempio per accendere il caminetto o le candele.

L’astronave accendino viene spedita e consegnata completamente vuota, ma l’utente la può facilmente caricare con gas butano. Non è una ricarica in orbita ma quasi. La fiamma è regolabile e SpaceX precisa che non è un giocattolo al 100%: oltre a consigliare di tenere il gadget fuori dalla portata dei bimbi è dotato di un blocco di sicurezza per evitare qualsiasi problema e rassicurare chi teme il peggio.

SpaceX ha avviato i preordini al prezzo di 175 dollari, circa 160 euro al cambio odierno, a cui vanno aggiunte le spese di spedizione: la consegna in Italia è prevista al prezzo di 26,14 dollari (circa 24€) tramite FedEx International economica. Le spedizioni inizieranno nel terzo trimestre di quest’anno.

Invece per ammirare il primo test orbitale della vera Starship, atteso a breve, è possibile seguire il lancio dalla pagina della diretta YouTube che inizierà circa un’ora prima dell’orario di decollo, non ancora stabilito.

Alla fine del 2022 Tesla ha annunciato la base di ricarica Qi per ricaricare fino a tre dispositivi, come avrebbe dovuto fare la mai arrivata Apple AirPower, ma forse non è ancora detta l’ultima. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Elon Musk, del social Twitter e Tesla sono disponibili ai rispettivi collegamenti.