iliad e Younited rendono più facile comprare iPhone

Grazie all’accordo tra iliad e la fintech Younited comprare iPhone è più facile: l’intera procedura si effettua online e permette di avere iPhone dei desideri senza versare alcun anticipo, pagando in piccole rate a Tasso Zero, il tutto con la possibilità di ottenere uno sconto in caso di permuta usato oppure scegliendo di restituire iPhone al termine del periodo di finanziamento.

La nuova proposta iliad e Younited si affianca all’acquisto con pagamento in un’unica soluzione. L’offerta è già disponibile per tutti gli utenti iliad, che siano abbonati dell’ultimo minuto così come i viterani dell’operatore che ha stravolto il mercato della telefonia in Italia.

Come avere il doppio sconto su iPhone con iliad e Younited

Tutto il procedimento di acquisto di iPhone con iliad e la richiesta di finanziamento a tasso zero di Younited Pay sono realizzati completamente online: dalla scelta del modello desiderato fino al completamento della richiesta di finanziamento, che verrà valutata da Younited, e di cui si avrà esito in pochi istanti.

Tutti gli articoli iliad su Macitynet

Su Macitynet abbiamo seguito l’arrivo del nuovo quarto operatore mobile nazionale a partire dalle anticipazioni, alla presentazione di iliad Italia svoltasi a Milano, con approfondimenti sulle tariffe iliad in offerta lancio da 5,99 euro al mese per 30 GB più chiamate e SMS illimitati, passando per negozi e distributori automatici Simbox, alla sottoscrizione del piano via Internet con consegna della SIM iliad a casa, infine anche con un tutorial su come attivare la SIM iliad una volta consegnata a domicilio.

Qui invece un articolo su come e dove effettuare la ricarica iliad. Per chi è ancora indeciso se passare o meno a iliad ecco una serie di consigli pratici per verficare la copertura prima di abbonarsi. A gennaio 2022 iliad è entrata nella connettività fissa lanciando la sua prima offerta 100% fibra: qui tutti i dettagli, come e funzione e prezzi.