Lenovo LP40, gli auricolari stile AirPods Pro a metà prezzo

Vi piacciono gli AirPods Pro ma avete un telefono Android o più semplicemente non volete spendere così tanto per un paio di auricolari che userete soltanto occasionalmente? Allora fareste bene a puntare direttamente a una soluzione come i Lenovo LP40, specialmente adesso che grazie ad una promozione vi costano all’incirca la metà.

Esteticamente questi auricolari assomigliano moltissimo agli AirPods Pro, da cui riprendono la caratteristica forma a stelo, la lucidatura della scocca esterna e la forma “aliena” della scocca. Sono comunque auricolari TWS, che funzionano quindi completamente senza fili collegandosi al telefono, al computer o ad altri dispositivi tramite Bluetooth 5.1, e c’è la tecnologia ENC per una leggera riduzione dei rumori esterni.

Sono certificati IPX5, quindi resistono a pioggia e sudore, e la custodia presenta una porta USB-C per la ricarica della batteria interna, quindi se avete altri dispositivi che usano questo connettore non avrete problemi né dovrete occupare l’ennesima presa con l’ennesimo caricatore perché potrete usare lo stesso per entrambi.

E a proposito di ricarica della batteria, la custodia dove vanno riposti quando non si usano ne incorpora una da 300 mAh che promette diverse ricariche complete mentre sono in standby, mentre ciascun auricolare ne monta una da 30 mAh che si ricarica completamente in circa 1 ora e mezza e promette fino a 20 ore di autonomia in ascolto musicale con una sola carica.

Montano driver da 13 millimetri e ovviamente c’è il microfono per poterli usare anche per telefonate e videochiamate, assicurando così un migliore ascolto e una migliore riproduzione della propria voce specie in ambienti rumorosi.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, lo trovate attualmente in sconto: invece di 41,76 € risparmiate il 48% pagandolo 21,78 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.