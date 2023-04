AirPower è cancellato ma rimane nei piani di Apple

È appena trascorso l’anniversario dell’addio ad AirPower: il 29 marzo di quattro anni fa il progetto veniva cancellato, ma si dice che un qualcosa di simile sia rimasto tra i progetti a lungo termine di Apple.

Fu annunciato insieme all’iPhone X nel 2017 e all’epoca appariva rivoluzionario: un tappetino che aveva la capacità di ricarica senza fili tre dispositivi contemporaneamente – iPhone, Apple Watch e AirPods – indipendentemente da dove fossero posizionati. L’azienda disse che sarebbe arrivato nel 2018, ma come la storia ci ricorda non è mai successo e alla fine, come raramente accade quando si tratta di Apple, il progetto fu abbandonato.

«Dopo molti sforzi abbiamo concluso che AirPower non raggiunge i nostri elevati standard e abbiamo annullato il progetto» disse l’ex capo dell’hardware Dan Riccio: «continuiamo a credere che il futuro sia wireless e ci impegniamo a portare avanti quest’esperienza d’uso». Apple però non disse mai quale fu il motivo preciso, ma si ritiene che le bobine di ricarica sovrapposte portassero al surriscaldamento.

Quando arriva AirPower?

Nella newsletter di ottobre Mark Gurman, giornalista di Bloomberg, ha detto che crede ancora che un accessorio simile ad AirPower «alla fine verrà realizzato», ma potrebbero volerci degli anni.

Dopo quattro anni però il ritardo comincia ad essere importante, tanto più che sul mercato ormai sono presenti svariate alternative altrettanto capaci e funzionanti: l’ultima in ordine di tempo è la base Qi di Tesla, ma anche Xiaomi e Nomad hanno già commercializzato le proprie alternative, senza dimenticare AirUnleashed e Zen Liberty che arrivarono appena un anno dopo l’addio ufficiale di Apple. Perfino Google pochi giorni fa ha brevettato il suo caricatore wireless con bobina mobile che si allinea perfettamente sotto il dispositivo da ricaricare.

Cosa abbiamo oggi

Nel frattempo l’unico tappetino di ricarica multi-dispositivo venduto da Apple è il MagSafe Duo Charger, che però funziona soltanto con due dispositivi contemporaneamente e il posizionamento di ricarica è fisso.