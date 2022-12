Tesla, una base Qi tipo AirPower per caricare fino a tre dispositivi

Tesla ha annunciato una “piattaforma di ricarica wireless”, un caricatore QI da 300$ con il quale è possibile caricare fino a tre dispositivi contemporaneamente.

L’idea è simile a quella della AirPower, accessorio che Appe aveva annunciato ma per una serie di problemi ha più volte rimandato e alla fine annullato.

L’accessorio di Tesla, per ora disponibile solo sullo store statunitense, è un caricatore wireless Qi per smartphone o accessori compatibili. Il produttore riferisce che il design è ispirato al pick-up elettrico Cybertruck, motivo per il quale c’è già chi ha ribattezzato l’accessorio “Cybercharger”. Il design mostra linee spigolose, presenti anche sull’alimentatore esterno (65W, attacco USB-C). La superficie è ricoperta in alcantara, lo stesso materiale usato per le vetture.

Ogni dispositivo in carica supporta fino a 15 W; gli iPhone dovrebbero essere limitati a 7,5 o 10 W (è possibile sfruttare la potenza di picco erogata fino a 15 W solo con il MagSafe).

Una tecnologia denominata FreePower (qui i dettagli) prevede internamente diverse bobine sovrapposte grazie alle quali è possibile collocare i vari device (fino a tre) senza un allineamento preciso (offrendo fino a 15W). A completare il tutto, uno stand ad aggancio magnetico, che consente di ottenere due posizioni, piana o leggermente inclinata. Funziona con tutti i dispositivi compatibili con la tecnologia Qi, quindi tutti gli iPhone delle ultime generazioni e la maggior parte degli smartphone Android in commercio, inclusi tanti accessori come ad esempio gli AirPods, Pro e non. L’Apple Watch non è supportato perché quest’ultimo usa una tecnologia wireless proprietaria.

Tesla non è nuova ad accessori che non hanno nulla a che fare con il suo business principale; ha venduto e vende di tutto: tavole da surf, profumi, abbigliamento per uomo donna e bambini, coperte, fibbie, bicchieri da sorseggio, bottiglia da viaggio, tazza da viaggio, tazza plaid, ombrelli, modellini…

La tecnologia Freepower è sfruttata anche sul tappetino Nomad Base Station Pro, altra alternativa alla mai commercializzata AirPower di Apple.

Il caricabatterie a induzione di Tea è in vendita negli Stati Uniti, con consegne previste a partire da febbraio. Non è chiaro se il produttore intende offrirlo in altre nazioni in seguito.