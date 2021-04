Google smentisce e conferma Pixel 5A 5G

Google ha annunciato ufficialmente un nuovo smartphone della gamma Pixel, il Pixel 5A 5G, e lo ha fatto nello stesso modo in cui ha annunciato molti altri telefoni della medesima linea in passato: in risposta a una anticipazione.

Questa volta però l’indiscrezione che circolava in rete non era positiva, perché si diceva che lo sviluppo del telefono in questione fosse stato cancellato. In risposta un portavoce di Google ha dichiarato che «Pixel 5A 5G non è stato annullato. Sarà disponibile entro la fine dell’anno negli Stati Uniti e in Giappone e sarà presentato nello stesso periodo in cui è stata ufficializzata la generazione precedente».

A dire che non ci sarebbe stato nessun Pixel 5A 5G è stato Android Central citando due fonti indipendenti a seguito di un tweet con cui il leaker Jon Prosser diceva che ciò era dovuto alla carenza di chip. Se quindi ora è confermato che il telefono ci sarà, la carenza di componenti sembrerebbe confermata visto che la stessa azienda, tramite il suo portavoce, ha fatto sapere che il dispositivo sarà inizialmente disponibile soltanto nei due paesi sopracitati.

Per quanto riguarda il resto, sappiamo che questo smartphone – della cui esistenza si parla già da luglio 2020, quando una traccia era stata scovata nel codice sorgente del progetto Android Open Source – sarà in qualche modo simile al Pixel 4A 5G, un telefono di fascia bassa realizzato per permettere a Google di ampliare il proprio mercato mantenendo bassi i costi di produzione e il prezzo di vendita. Le dimensioni tra i due telefoni dovrebbero essere simili ma non identiche: si parla di uno schermo da 6.2″ con risoluzione Full HD+, doppia fotocamera posteriore e jack per le cuffie.

Quando Google dice che “il telefono sarà annunciato nello stesso periodo in cui è stata presentata la generazione precedente” intende dire che dobbiamo attenderci un annuncio per il mese di agosto, visto che il Pixel 4A 5G è stato mostrato ufficialmente proprio in questo periodo del 2020. Ciò significa che non accadrà, come invece inizialmente ipotizzato, durante la conferenza per gli sviluppatori Google I/O, dove ci si aspetta di vedere anche una versione economica degli auricolari Pixel Buds.

L’annuncio di un telefono approfittando di una voce da smentire, come dicevamo, è una pratica nota per Google, che nel 2019 twittò un’immagine del Pixel 4 dopo che alcune immagini dello stesso dispositivo erano cominciate a circolare in rete. Tuttavia in questo caso si è andata a smentire una voce negativa, quindi più che trasformare una voce in una campagna pubblicitaria sembra più una scelta dettata dalla volontà di controllare i danni che la circolazione di una falsa notizia potrebbe generare.

Forse entro quest’anno arriverà anche uno smartwatch Pixel. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Google sono disponibili qui, invece per i dispositivi Pixel si parte da questa pagina.