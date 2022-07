Stranger Things 4 ha accumulato oltre 1 miliardo di ore di visualizzazioni

Dopo Squid Game c’è solo Stranger Things 4. Netflix annuncia, infatti, che la serie è diventata la seconda serie più vista, con oltre 1 miliardo di ore di visualizzazioni sulla piattaforma.

Più nel dettaglio la serie ha accumulato 1,15 miliardi di ore di visualizzazione nei primi 28 giorni dall’uscita di ogni parte. Come osserva The Hollywood Reporter, i primi sette episodi hanno avuto un tempo di visualizzazione di 930,32 milioni di ore entro 28 giorni dal debutto. Nel frattempo, gli episodi 8 e 9 hanno raggiunto i 221 milioni di ore viste tra la settimana dal 27 giugno al 3 luglio.

Ciò rende la serie seconda solo a Squid Game, che ha superato 1,65 miliardi di ore viste entro i suoi primi 28 giorni di uscita e che attualmente detiene il titolo per lo spettacolo più visto nella storia di Netflix. C’è da dire che Stringer Thing 4 ha comunque il potenziale per superare il successo coreano, visto che sono passati solo pochi giorni dall’uscita degli ultimi due episodi.

Netflix, tuttavia, deve ancora rivelare se la popolarità di Stranger Things 4 abbia avuto un impatto significativo sul numero di abbonati. Nel 2021, la società ha dichiarato di aver registrato la sua migliore crescita di abbonati dell’anno durante il terzo trimestre, grazie in parte a Squid Game. Tuttavia, nell’aprile di quest’anno, Netflix ha ammesso di aver perso circa 200.000 abbonati nel primo trimestre del 2022 a causa di diversi problemi, come una concorrenza più rigida e la condivisione dell’account.

La società ha detto allora che sta prendendo provvedimenti per cambiare le cose, ma dovremo aspettare il suo prossimo rapporto sugli utili per scoprire se Undici e il resto dell’equipaggio di Hawkins sono stati di qualche aiuto per le tasche he della piattaforma.