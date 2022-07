Nuovi iPhone, iPad, Mac e Watch trapelano i codici prodotto

Non ci saranno solamente nuovi Mac Studio, probabilmente con processori M2 in versioni potenziate, ma anche tante novità per ogni famiglia di prodotti Apple, inclusi ovviamente i quattro nuovi iPhone 14 attesi a settembre: ma i codici prodotto interni da poco scovati in un software distribuito da Apple, indicano che Apple sta anche già lavorando a 6 nuovi modelli di Pad, ben 9 modelli di Apple Watch, oltre a un nuovo prodotto audio che molto probabilmente sarà un nuovo HomePod.

Per una volta la mega anticipazione non arriva da un celebre leaker professionista, bensì dallo sviluppatore francese Pierre Blazquez. Il programmatore dichiara di aver scoperto (e pubblicato su Twitter) una lista infinita di codici prodotto di novità Apple in arrivo all’interno di un software di Cupertino distribuito al pubblico e disponibile da mesi per il download. Blazquez non svela però il nome di questo software.

Qui di seguito riportiamo gli elenchi dei codici per famiglia di prodotto Apple scoperti e pubblicati dal programmatore:

iPhone15,2

iPhone15,3

iPhone15,4

iPhone15,5

Nessun dubbio, si tratta dei quattro nuovi iPhone 14 che Apple presenterà a settembre: iPhone 14, iPhone 14 Max più due modelli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max.

iPad14,3

iPad14,4

iPad14,5

iPad14,6

iPad15,1

iPad15,2

Per i tablet di Apple risulta più difficile stabilire a quale modello corrispondono i codici prodotto: alcune anticipazioni indicano i lavori in corso su un nuovo iPad da 14,1”, forse potrebbe essere questo.

Mac14,5

Mac14,6

Mac14,8

Come già visto in uno dei primi post su Twitter Pierre Blazquez ritiene che possa trattarsi di tre nuovi Mac Studio con processore M2 oppure M3.

Watch6,10

Watch6,11

Watch6,12

Watch6,13

Watch6,14

Watch6,15

Watch6,16

Watch6,17

Watch6,18

La carrellata di nuovi prodotti indicati con codici prodotto all’interno del software Apple prosegue con ben 9 modelli diversi di Apple Watch: potrebbero essere la versione grande e piccola di Apple Watch Series 8, ognuna solo GPS oppure GPS + Cellular, più sembra un altro modello che potrebbe essere la nuova versione rugged, più resistente per sport estremi e vita all’aperto, anticipata ormai da più fonti.

Tra gli altri riferimenti sparsi emergono T8120 e T8122 per due nuovi processori Apple: ricordiamo che il codice di A15 Bionic era T8110. Infine il riferimento AudioAccessory6,1 con codice B620AP molto probabilmente sarà un nuovo HomePod in lavorazione, visto che il modello mini attuale è indicato internamente come AudioAccessory5,1.

Tutto quello che sappiamo finora su iPhone 14 e Apple Watch Serie 8 è disponibile ai rispettivi collegamenti.