Mac, un video mostra l’evoluzione dal 1984 al 2022

Per chi aveva già il primo Macintosh del 1984 e anche per gli appassionati Apple più giovani che lo vedono per la prima volta in funzione ora: è davvero per tutti lo spettacolare video realizzato da Martin Nobel che mostra la lunga evoluzione del sistema operativo del Mac, a partire dal primo System versione 0.97 del 1984, fino ad arrivare a macOS Ventura del 2022 da poco presentato alla WWDC 2022.

Si passa così dalla bassa risoluzione in scale di grigio e bianco e nero del primo computer commerciale dotato di interfaccia grafica e mouse, passando per le innumerevoli versioni e aggiornamenti, fino ad arrivare a veri e propri salti generazionali con Mac OS X rilasciato per la prima volta nel 2001.

Naturalmente è impossibile mostrare tutto dei vari sistemi operativi del Mac nel corso degli anni in un unico video riepilogativo, che di fatto permette di scorrere veloce 38 anni di evoluzione di Mac OS in solamente 10 minuti.

In ogni caso non viene mostrato esclusivamente il desktop di lavoro, ma anche il Finder e alcuni software Apple, tra cui il menu About this Mac, il Pannello di Controllo, poi diventato Preferenze di Sistema, infine ora in macOS Ventura ribattezzato in Impostazioni di Sistema, con nome e interfaccia che richiamano le impostazioni di iPhone e iPad.

Il viaggio nel tempo offerto dal video con l’evoluzione del Mac si sofferma spesso anche su altri software storici della multinazionale di Cupertino, tra cui Calcolatrice, QuickTime e altri ancora, mentre altri sono stati rimossi anni fa per non tornare più.

Ricordiamo che il primo Macintosh del 1984 è stato presentato da un giovanissimo, sicuro e affasciante Steve Jobs solo due giorni dopo la trasmissione in TV negli USA del leggendario spot pubblicitario Apple intitolato 1984, considerato da allora una delle più belle pubblicità di sempre, ma anche lo spot che cambiò per sempre la storia della pubblicità.