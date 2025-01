App Iliad per iOS e Android, meglio tardi che mai

Pubblicità

Meglio tardi che mai: dopo ben 7 anni dal lancio in Italia, arriva finalmente l’app ufficiale per iOS e Android di Iliad. Strano a dirsi, ma fino ad oggi l’operatore non aveva ancora reso disponibile la sua app mobile ai clienti di iPhone o dispositivi Android, che dovevano accontentarsi del portale Internet e di app non ufficiali.

Finalmente l’app ufficiale di iliad per gestire la propria offerta mobile è ora disponibile sui principali app store. Questo vuol dire che è possibile scaricarla gratuitamente su Apple App Store, Google Play Store e anche su Huawei Store.

Disponibile dunque su iOS, Android e Huawei Store, l’app è completamente gratuita ed è progettata per offrire agli utenti Iliad un’esperienza di navigazione semplice, intuitiva e trasparente nella gestione delle proprie SIM e offerte mobili.

Dopo averla scaricata sarà richiesto l’inserimento del codice ID e della password e dopo qualche semplice personalizzazione dell’app, si avrà subito accesso alle diverse schermate che compongono l’app.

La prima è dedicata alle offerte, con la possibilità di aggiungere, ad esempio, GB aggiuntivi quando si naviga all’estero o in Europa.

La seconda schermata consente di gestire la propria Sim, o anche più SIM associate allo stesso account. Qui si potranno anche monitorare le spese e tenere sotto controllo i consumi in tempo reale. Naturalmente, è possibile anche effettuare ricariche in modo rapido e semplice per tutte le SIM attive.

Inoltre, l’app consente di accedere anche ad altre offerte, come la possibilità di acquistare smartphone a rate. In questo caso l’app funge solo da finestra per accedere a tutte le offerte pubblicate sulle pagine web ufficiali del gestore.

Potete scaricare l’app Iliad gratuitamente su App Store, Google Play Store e Huawei Store cliccando sui relativi link.

