Netflix con pubblicità, vedi 3 e prendi 4

Siamo abituati, solitamente nei supermercati, al classico 3×2. In questo caso Netflix offre una formula simile, ma 3×4: guarda 3 serie, la quarta è senza pubblicità.

Normalmente, quando ci si cimenta in una maratona su Netflix quello che si ottiene sono occhi asciutti e un popup che chiede se stai ancora guardando la TV. A breve, però, guardando più serie di fila su un piano con pubblicità attivo, si otterranno delle ricompense.

Netflix sta festeggiando un anno del suo piano supportato da annunci pubblicitari offrendo a tutti gli utenti con questo livello di abbonamento un quarto episodio senza pubblicità, dopo averne visti tre di fila. Non è certamente un brutto modo per convincere gli utenti a rimanere incollati allo schermo, anche se naturalmente questo potrebbe andare a discapito del movimento fisico.

Netflix sta anche introducendo la possibilità di scaricare contenuti nel suo piano supportato da annunci pubblicitari, così da essere la prima piattaforma a rendere disponibile l’opzione di visione offline per gli utenti con questa tipologia di piano.

Anche se il vantaggio di guardare le maratone di episodi senza pubblicità non sarà disponibile fino all’inizio del 2024, la possibilità di scaricare serie e film dovrebbe essere disponibile entro la fine della settimana. Tuttavia, non è chiaro se i contenuti scaricati potranno usufruire del vantaggio di guardare tre episodi di fila con un quarto senza pubblicità.

Netflix ha abbracciato il formato pubblicitario con il lancio nel novembre 2022. Da allora ha introdotto la primo Sponsorship durante l’ultima stagione di Love Is Blind. Netflix continuerà con partnership per un’altra serie reality, Squid Game: The Challenge, e l’ultima stagione di The Crown. All’inizio del 2024, inoltre, agli inserzionisti verrà anche data l’opzione di includere un codice QR in qualsiasi contenuto basato negli Stati Uniti.

Il piano supportato da annunci pubblicitari di Netflix è di gran lunga l’opzione più economica a momento disponibile, ricordando che la piattaforma ha aumentato i prezzi di recente.

Il piano con supporto alla pubblicità consente due stream contemporanei ed è stato aggiornato alla qualità video 1080p rispetto a 720p. Costa 5,49 euro.