Netflix inizia il 2025 rialzando ancora i prezzi

Netflix ha pubblicato i dati finanziari relativi al quarto trimestre del 2024 e, sebbene molte delle cifre siano positive per gli azionisti, con un utile operativo che supera i 10 miliardi di dollari e un aumento del fatturato del 16%, c’è una notizia meno piacevole per gli abbonati: nel 2025 i prezzi degli abbonamenti aumenteranno ancora.

Nuovamente, a partire da oggi. Ma per fortuna, almeno per l momento, c’è un’altra buona notizia. “Nell’ottica di continuare a investire nei contenuti e offrire sempre più valore ai nostri utenti, di tanto in tanto chiediamo ai nostri membri un piccolo contributo extra, che ci consente di reinvestire per migliorare ulteriormente Netflix” ha dichiarato l’azienda nella lettera agli azionisti, che continua:

Per questo motivo, a partire da oggi, adegueremo i prezzi della maggior parte dei piani negli Stati Uniti, in Canada, in Portogallo e in Argentina

Fortunatamente, non si legge di alcun aumento per l’Italia, ma è molto probabile che nel corso del 2025 i prezzi Netflix subiranno un adeguamento al rialzo anche in altri mercati, Bel Paese incluso.

Peraltro, Netflix ha rivelato i dettagli di questi aumenti previsti. Il piano Standard con pubblicità passerà da 7 a 8 dollari al mese nei Paesi attualmente interessati, mentre la versione senza pubblicità subirà un incremento da 15 a 18 dollari mensili.

Il piano Premium, che include la visione in 4K Ultra HD e HDR, aumenterà da 23 a 25 dollari al mese. Anche l’aggiunta di un membro extra al di fuori del nucleo familiare diventerà più costosa, passando da 8 a 9 dollari al mese. Ricordiamo che nel 2023, Netflix aveva già rimosso il piano Basic in diversi mercati chiave, una decisione che ha preceduto il recente aumento dei prezzi, avvenuto meno di due anni fa.

L’ultimo aumento dei listini Netflix in Italia risale all’ottobre 2024, quando il piano Standard con pubblicità passò a 6,99 €, rispetto ai 5,49 € precedenti, mentre il piano Standard senza pubblicità, vide un incremento di un euro da 12,99 a 13,99 € al mese. Infine, il piano Premium, subì l’incremento più marcato, con un listino attuale di 19,99 €.

