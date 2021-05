Streaming , record a livello globale nel primo trimestre del 2021

Conviva, azienda specializzata in cloud per l’intelligence sullo streaming, ha pubblicato il report sullo “Stato dello streaming” (State of Streaming) relativo al primo trimestre 2021, rivelando come in questo periodo si sia registrato un aumento del 36% nei tempi di visualizzazione in streaming.

Sebbene nel Nord America, il maggiore mercato di streaming al mondo, si sia riscontrata una solida crescita del 18% rispetto all’anno precedente nelle visualizzazioni in streaming, la vera esplosione di questo fenomeno si è vista a livello internazionale, dove la crescita è stata dell’ordine delle tre cifre: Sud America (240%), Africa (149%) ed Europa (122%).

Dal report (qui il PDF completo dopo avere lasciato i propri dati) emerge inoltre come i consumatori stiano confluendo su dispositivi connessi a TV, smart TV e console di gioco, come evidenziato dall’imponente 73% di quota di mercato conquistata dagli schermi di grandi dimensioni nel primo trimestre di visualizzazioni in streaming a livello globale.

Roku e Amazon Fire TV, sono i dispositivi predominanti a livello globale ma hanno registrato un declino nel primo trimestre, rispettivamente del 2,9% e del 3,6%. Roku ha catturato una importante fetta del 30% della visualizzazioni su grandi schermi, un predominio he riguarda principalmente il Nord America con una posizione dominante del 37% nel Q1 2021. In Europa, secondo più grande merato per Roku, quest’ultima rappresenta solo l’8% dello sharing su grande schermo, e lo stesso accade in altre regioni: con il 4% o meno in Africa, Asia, Oceania e South America.

Secondo quanto individuato da Conviva, esistono variazioni significative nella modalità con le quali i consumatori guardano lo streaming su grande schermo. In Africa i grandi schermi rappesentano il 56% dei tempi di visione, con il set top box di CanalPlus indicato come dispositivo preferito; in Asia, il 49% degli utenti su grande schermo preferisce Android TV; nel Nord America i grandi schermi rappresentano l’81% dei tempi di visualizzaziine. Roku domina con il 37% di quota. In Europa la visione su grandi schermi è equamente divisa tra vari dispositivi, mentre in Oceania Chromecast rappresenta il 24%, e in Sud America Samsung TV detiene il 30% della visione su grandi schermi.

