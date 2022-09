iPhone 14 Pro, le foto da 48 MP “pesano” fino a tre volte di più

Tra le peculiarità dei nuovi modelli di iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, c’è la fotocamera principale da 48 megapixel, dotata di sensore quad-pixel e Photonic Engine, un ricercato sistema di elaborazione dell’immagine che – a detta di Apple – migliora sensibilmente le foto scattate con poca luce.

Apple spiega che iPhone ora può scattare foto in formato ProRAW da 48 MP con una quantità di dettagli molto più elevata rispetto a prima, aprendo la strada a nuovi flussi di lavoro creativi anche per utenti pro.

Le immagini da 48 MP sono sicuramente migliori, ma la memorizzazione di queste richiederà maggiore spazio di archiviazione. Il sito Macrumors riferisce che dal codice della beta della Release Candidate di iOS 16, si evince che una foto d 48MP scattata in ProRAW con la fotocamera principale “pesa” circa 75 MB, tre volte in più rispetto alle foto scattate con il sensore da 12 megapixel di iPhone 13 Pro.

In un filmato condiviso dalla YouTuber Sara Dietschy si evidenzia che con una foto scattata con il sensore da 48 MP si ottiene un file di 80,4MB alla risoluzione di 8.064 x 6.048 pixel.

È ovvio che i file ottenuti con il sensore quad-pixel sulla fotocamera principale (grandangolo) da 48 MP, occupano molto più spazio di archiviazione e sarà dunque bene prendere in considerazione questo fattore se si usa il telefono per scattare molte foto. iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max sono proposti nei colori viola scuro, argento, oro e nero siderale, e con “tagli” di memoria da 128 GB, 256 GB, 512 GB e anche 1 TB.

Se pensate di archiviare molte foto, forse è meglio scartare sin da subito la versione da 128GB: oltre allo spazio occupato dalle foto, bisogna tenere in considerazione quello occupato da app e file vari (documenti, musica, video). Per evitare problemi, meglio pensare a dispositivi con “taglio” di memoria maggiore e, se non l’avete già fatto, acquistare anche un piano iCloud o simile per archiviare foto, video e documenti senza occupare spazio sul dispositivo.

Nell’evento del 7 settembre Apple ha presentato i nuovi iPhone 14 standard, i modelli Pro e Pro Max, gli auricolari AirPods Pro 2 riprogettati, tre nuovi modelli di Apple Watch (Serie 8, modello SE economico e il top Ultra).