11 motivi per cui il Mac va bene per fare business

Che si lavori in proprio o in un'azienda, il Mac è meglio del PC. E' a dirlo questa volta non siamo noi di Macitynet, che pure parliamo di Apple da quasi trent'anni, ma Kronos, che invece è da oltre tre decadi uno dei punti di riferimento per le aziende che ricercano analisi, progettazione, gestione, sviluppo, assistenza e molti servizi di alto valore nel settore dell'IT, senza dimenticare il servizio di noleggio hardware K2Rent.

La società, specializzata nella fornitura di soluzioni all’avanguardia per le imprese che sono alla ricerca di un esperto IT in grado di affrontare tematiche con cui è necessario confrontarsi oggi – come l’integrazione dei dispositivi mobile con i server aziendali, l’aggiornamento dell’infrastruttura tecnologica o la migrazioni da Windows a Mac o integrazioni di reti miste – ha stilato una lista in cui elenca undici motivi per cui il Mac è la scelta più indicata per fare business.

In cima alla lista finiscono i nuovi processori della serie M1, ognuno «con prestazioni ultraveloci e un’efficienza energetica incredibile», che vengono indicati anche nel secondo motivo per la potenza con cui riescono a rendere il MacBook Air fino a 3,5 volte più veloce rispetto alla generazione precedente, mentre sui portatili Pro la grafica si velocizza anche di 13 volte. Anche la batteria – spiegano – è un buon motivo per scegliere un Mac, che proprio grazie al bilanciamento tra hardware e software riesce ad offrire fino a 18 ore di autonomia con una sola carica «per lavorare dove, come e quanto vuoi».

Non bisogna poi dimenticarsi che il Mac lavora bene con il reparto IT perché può essere configurato da remoto con la distribuzione zero-touch, senza limiti nel numero di computer da amministrare «con lo stesso sistema di gestione dei dispositivi mobili». Ma funziona anche senza il reparto IT, perché si configura in un attimo e include un Assistente Migrazione per trasferire al volo tutti i dati dal vecchio computer; in più ha un hardware affidabile che non gioca brutti scherzi, quindi è perfetto anche per le aziende senza reparto IT.

Kronos accende i riflettori anche su un aspetto che non andrebbe sottovalutato, ed è quello dell’invecchiamento del computer. Rispetto ad un computer generalmente bisogna affrontare meno richieste di assistenza, c’è meno software da acquistare e un valore residuo più alto: tutti vantaggi – ricordano – che fanno risparmiare. In questo senso non va inoltre dimenticato che tutte le app che solitamente vengono usate per lavorare funzionano su Mac: da Microsoft 365 e Google Workspace fino a SAP e Dropbox. E con il chip Apple, ora puoi usare sul Mac anche tante app per iPhone e iPad.

E poi la sicurezza. «Non serve installare altro software: il Mac è sicuro fin da subito grazie a funzioni integrate come l’avvio protetto con verifica hardware, la crittografia in tempo reale, l’autenticazione tramite Touch ID e Gatekeeper». Inoltre usare un Mac è facile perché tutto funziona come sui dispositivi Apple che le persone già conoscono. Soprattutto, questi dispositivi funzionano in perfetta sintonia: è infatti possibile copiare e incollare da uno all’altro oppure iniziare a scrivere un’email su un dispositivo e finire il lavoro su un altro grazie alla funzione Handoff di Apple, senza dimenticare che una volta connessi tra loro è anche possibile rispondere ad una chiamata in entrata su iPhone da iPad, Mac e Apple Watch.

C’è poi una statistica che viene inserita tra i motivi per cui il Mac è meglio del PC per fare business: l’84% delle aziende più innovative al mondo usa Mac su larga scala: «Salesforce, SAP e Target sono solo alcuni esempi». Ultimo ma non per importanza, lavorare col Mac è un piacere e questo, secondo Kronos, è fondamentale per i risultati della propria attività: «Dai ai tuoi team i dispositivi che amano: così ti daranno il meglio».

Chi fosse interessato alle offerte di noleggio di K2Rent può contattare l'azienda.