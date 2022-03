Nvidia Jetson AGX Orin è il super computer per robotica e AI

Nvidia ha annunciato la disponibilità di Jetson AGX Orin developer kit, indicato come un supercomputer compatto per l’AI ad alta efficienza energetica, sfruttabile per la robotica avanzata, macchine autonome e la futura generazione di embedded ed edge computing (una forma di elaborazione eseguita in sede o in prossimità di una particolare origine dati, riducendo al minimo la necessità di elaborare i dati in un data center remoto).

Jetson AGX Orin offre 275mila miliardi di operazioni al secondo, offrendo agli utenti capacità di elaborazione fino a 8x il predecessore, pur mantenendo lo stesso form factor grande quanto il palmo di una mano, e la compatibilità a livello di pin. Vanta architettura con GPU Nvidia Ampere, CPU 12-core Arm Cortex-A78AE, funzionalità avanzate di deep learning e acceleratori per la visione, ampia larghezza di banda della memoria e supporto a sensori multimodali per alimentare pipeline multilpe nell’ambito di applicazioni AI.

Le unità saranno disponibili nel quarto trimestre dell’anno e negli USA partono da 399$ (circa 358€) per Orin NX “base” con CPU 6 core, GPU con 1792 core, 8GB di RAM e performance di 70 TOPS (trillion operations per second); per arrivare ai 275 TOPS è possibile sfruttare il modulo Orin da 1599$ (circa 1.432€) con 12 CPU core, 2048 GPU core e 64GB di RAM.

Nvidia ha pensato ai creatori di robot con il lancio della piattaforma Isaac Nova Orin che include due moduli Jetson AGX Orin e una suite di sensori che consentono a un robot di “comprendere” il mondo circostante. La piattaforma è in grado di gestire fino a sei videocamere, tre unità LiDAR e otto sensori ultrasonici.

Gli sviluppatori hanno anche a disposizione strumenti per simulare robot, software per velocizzare mapping, navigazione e “percezione”. Si tratta di sistemi che non avranno probabilmente impatto a livello amatoriale, ma potrebbero averlo nell’ambito di future tecnologie utilizzate e acquistate dagli utenti. Tra i clienti di Nvidia, c’è ad esempio John Deere (una delle principali aziende al mondo produttrice di macchine agricole) e che usa questi sistemi nei suoi trattori a guida autonoma; altro cliente di Nvidia è Hyundai Robotics.

