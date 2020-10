Come acquistare iPhone 12 a rate su Amazon senza busta paga, senza finanziamento e con carte ricaricabili

Gli iPhone 12, almeno nelle due varianti da 6,1 pollici sono ormai disponibili per l’acquisto. Non sono a buon mercato e, dunque, potrebbero non essere accessibili ai più. Eppure, Amazon potrebbe aiutarvi nell’acquisto, grazie al nuovo sistema di pagamento rateale. Ecco come funziona, quali sono i vantaggi rispetto ad un normale finanziamento, e quali gli svantaggi.

Anzitutto, è bene capire di cosa stiamo parlando. Da qualche tempo Amazon offre la possibilità di acquisti a rate con finanziamento, eppure i pagamenti rateali di cui vogliamo parlarvi oggi sono differenti. Per alcuni prodotti, infatti, è possibile scegliere un pagamento rateale tramite Amazon, senza alcuna commissione aggiuntiva.

Una sorta di finanziamento immediato, dove l’utente pagherà l’oggetto in 5 mesi, senza interessi; in altri termini, se un oggetto costa 500 euro, potrete scegliere di pagarlo in cinque rate da 100 euro. La prima rata verrà addebitata alla spedizione, e poi le successive a 30, 60, 90 e 120 giorni.

Fortunatamente, anche iPhone 12 può essere acquistato con questo sistema. Ecco come funziona esattamente. Sulla pagina Amazon dell’iPhone 12 prescelto, l’utente vedrà la scritta “5 rate mensili da”.

In questo modo potrete acquistare iPhone 12 in rate sicuramente più accessibili, e precisamente:

Allo stesso modo, potete acquistare iPhone 12 Pro a:

Un tale metodo di pagamento presenta degli evidenti vantaggi rispetto ad un finanziamento, perché non è necessario disporre di busta paga, o documento equivalente, né tantomeno dovrete sottostare all’accettazione della pratica di finanziamento dall’istituto finanziario.

Di contro, c’è da dire che le rate da 5 euro sono certamente meno convenienti di un finanziamento a tasso zero da 24 o 30 rate, che permettono un pagamento mensile ancor più morbido e accessibile.

Da notare che il pagamento rateale Amazon può essere utilizzato per l’acquisto di un solo Prodotto di ciascuna Categoria di Prodotti e massimo tre Dispositivi di ciascuna Famiglia di Dispositivi presenti nel tuo carrello, salvo quanto diversamente indicato nella pagina di dettaglio del prodotto. Una volta effettuato l’acquisto di un Prodotto o di un Dispositivo di una determinata Categoria di Prodotti o Famiglia di Dispositivi, sarà possibile acquistare a rate mensili un ulteriore Prodotto o Dispositivo della stessa Categoria o Famiglia solo qualora tutte le rate del precedente piano di pagamento siano state saldate.

Per “Famiglia di Dispositivi” si intende ciascuna Categoria di Dispositivi come ad esempio la categoria Tablet Fire o e-reader Kindle o dispositivi Amazon Fire TV o dispositivi abilitati per Alexa (quali, ad esempio, Amazon Echo, Echo Dot ed Echo Show). Per “Categoria di Prodotti” si intende ciascuna categoria di Prodotti come ad esempio la categoria “Elettronica” o “Informatica”.

Per utilizzare questo metodo di pagamento il vostro account deve rispettare alcuni requisiti tra cui:

essere residente in Italia

account Amazon.it attivo da almeno un anno

disporre di una carta di credito o di debito valida associata al proprio account Amazon.it (non pre-pagata e con scadenza non prima di 20 giorni dopo la data di scadenza dell’ultima rata). L’acquisto a rate, comunque potrà avvenire con carta prepagata .

. l’account deve presentare una buona cronologia di pagamenti su Amazon.it.

Ad essere sinceri, siamo riusciti ad acquistare un iPhone 12 a rate senza disporre di carte registrate non pre pagate. Tutte le carte sul nostro account erano della poste pay.

Amazon preleverà il costo di ciascuna rata mensile sul metodo di pagamento utilizzato per effettuare l’acquisto. Se non sarà possibile completare un addebito utilizzando il metodo di pagamento selezionato, Amazon addebiterà il pagamento su qualsiasi altra carta di credito o di debito (non pre-pagata) registrata nel proprio account Amazon.it.

Peraltro, in qualsiasi momento si potrà saldare in anticipo l’importo della rata successiva o l’intero saldo residuo per l’ acquisto del Prodotto o del Dispositivo, effettuando il relativo pagamento nella pagina dedicata ai tuoi pagamenti a rate all’indirizzo.