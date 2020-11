Ecco i tempi di consegna per iPhone 12 mini e Pro Max

Come previsto, per comprare uno dei nuovi iPhone bisogna già attendere diversi giorni. I preordini di iPhone 12 mini e Pro Max sono stati aperti ieri e si sta verificando quel che era già successo il mese scorso con iPhone 12 e 12 Pro.

Quasi tutti gli iPhone 12 Pro Max vengono ormai consegnati in 2-3 settimane mentre gli iPhone 12 mini vengono consegnati in circa 6-9 giorni per chi li compra adesso. Sono pochi anzi pochissimi i casi in cui, nel momento in cui scriviamo, è possibile acquistare un iPhone 12 Pro Max o un iPhone 12 mini adesso e riceverlo in 5-7 giorni, ovvero entro la fine della prossima settimana.

E’ difficile dire se stanno andando a ruba o se Apple è partita con poche scorte disponibili, visto che non è possibile conoscere lo stato dei magazzini. Anche in futuro si potrà semplicemente basare le proprie idee sulle congetture fatte dagli analisti in quanto Apple ormai da diversi anni non rende noti i numeri degli iPhone venduti o spediti, condividendo invece semplicemente i risultati fiscali di trimestre in trimestre.

Su Amazon la situazione nel corso della serata e nelle prime ore di questa mattina era ancora peggiore: di iPhone 12 Pro Max non venivano elencate le date di consegna, perciò chi provava ad acquistarli da lì non poteva inizialmente sapere quando gli starebbero stati effettivamente consegnati. Al momento invece come leggete qui, la maggior parte degli iPhone 12 Pro Max è ordinabile con con spedizione rapida. Sono disponibili tutti gli iPhone 12 Mini.