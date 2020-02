Su Apple TV ci sono nuovi salvaschermi subacquei

Apple ha aggiunto una serie di nuovi salvaschermi al catalogo di quelli già disponibili su Apple TV. Se ne avete una è perciò molto probabile che, alla prossima attivazione automatica del salvaschermo, possiate già incappare in uno dei nuovi mondi sottomarini proposti dal sistema casuale del dispositivo.

I nuovi salvaschermi, disponibili per Apple TV 4K e Apple TV HD, mostrano la vita marina e i relativi ecosistemi presenti nel mondo: dai delfini al largo della costa in Costa Rica alle barriere coralline del Mar Rosso nei pressi dell’Egitto, comprese le meduse che nuotano nei pressi della costa dell’Alaska, le razze cownose sulla costa messicana, varie scene in cui le onde si infrangono sulle rive a Tahiti e molto altro.

Vi ricordiamo che Apple TV mostra un salvaschermo dopo un determinato periodo di attività. E’ possibile modificare i tempi di attesa per l’avvio del salvaschermo accedendo al pannello Impostazioni > Generali > Salvaschermo e selezionando la voce “Avvia dopo”.

E’ inoltre possibile avviare manualmente il salvaschermo premendo il pulsante Menù sul telecomando quando ci si trova nella schermata principale di tvOS. Durante la visione del salvaschermo è inoltre possibile passare da uno all’altro utilizzando i tasti direzionali del telecomando, mentre col pulsante Siri si possono visualizzare informazioni aggiuntive come il luogo in cui è stato registrato il filmato in visione.

I nuovi salvaschermi vengono scaricati automaticamente dal dispositivo con frequenza giornaliera, settimanale o mensile in base a quanto scelto dall’utente. E’ possibile modificare questa impostazione in qualsiasi momento dal menù Impostazioni > Generali > Salvaschermo alla voce “Scarica nuovo video”.

Se non avete una Apple TV ma siete comunque curiosi di scoprire i vari salvaschermi disponibili oppure se non volete attendere il download per dare un’occhiata ai nuovi, potete accedere al sito web del giornalista di 9to5Mac Benjamin Mayo che per l’appunto raccoglie tutti i salvaschermo per Apple TV attualmente esistenti.