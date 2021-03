Su Instagram presto le Live Rooms con quattro utenti

Instagram sta espandendo Live per ospitare più di due utenti in un unico stream. La piattaforma, infatti, ha svelato le Live Rooms, che (come Squad Stream di Twitch ) consentiranno a un massimo di quattro persone di andare live insieme. Nel suo annuncio, Instagram afferma che la speranza è di aprire più opportunità per gli utenti, consentendo alle persone di ospitare talk show, jam session o tutorial di gruppo con più di un amico per volta.

La funzionalità inizierà a essere implementata a partire da oggi, 1 marzo, e dovrebbe raggiungere tutti gli utenti nel corso della settimana. Gli utenti hanno utilizzato la funzione Live di Instagram soprattutto durante la pandemia, per via delle restrizioni che hannno imposto ai più di rimanere in casa.

Nell’ultimo anno, la piattaforma ha reso i live streaming visualizzabili sul web per dare alle persone la possibilità di guardarli su schermi più grandi e ha permesso agli utenti di salvarli su IGTV per renderli disponibili per la visualizzazione oltre le 24 ore. A ottobre, Instagram ha anche esteso la durata massima di uno streaming a quattro ore, innalzando il limite da appena un’ora.

Aumentare il numero di persone in un’unica Live stream è un altro modo per consentire ai creator di raggiungere il proprio pubblico. Instagram si aspetta anche che le Live Rooms offriranno loro maggiori opportunità di guadagnare denaro, dal momento che la funzione potrebbe potenzialmente aumentare i follower. Gli spettatori possono, infatti, acquistare badge dagli streamer durante un live per maggiore visibilità.

Gli utenti, ricorda anche engadget, possono iniziare a trasmettere in diretta scorrendo la schermata iniziale verso sinistra, e selezionando l’opzione Live. Quando l’aggiornamento sarà disponibile, in questa sezione sarà visibile anche l’opzioni per le Stanze, all’interno delle quali sarà possibile scegliere gli ospiti da aggiungere: queste potranno scegliere tra utenti che richiedono di in diretta, o invitare direttamente altre persone.

A livello di sicurezza, la piattaforma assicura che gli utenti bloccati dalla Live non saranno in grado di vederla, e che tutte le funzionalità disponibili per gli host Live, come la possibilità di segnalare e bloccare i commenti, saranno disponibili anche per gli host delle Live Room.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Instagram sono disponibili da questa pagina. Ricordiamo che da ultimo il social si è impegnato a rendere più semplice la consultazione delle storie di Instagram dal desktop grazie a un nuovo design del sito Web più moderno e funzionale.