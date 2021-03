Apple lavora su un Battery Pack per iPhone 12 con la ricarica inversa

Apple sta lavorando su un Battery Pack compatibile con Magsafe (le custodie facili da agganciare e con ricarica wireless) che sarà compatibile con i vari modelli di iPhone 12. A riferirlo è stato il “leaker” Jon Prosser in una puntata del podcast Genius Bar e affermando tra l’altro che il Battery Pack, offrirà la ricarica inversa, la possibilità di ricaricare altri dispositivi.

Stando a quanto riferisce Prosser, Apple sta preparando due versioni del Battery Pack: una variante standard e una premium, con la ricarica inversa. Prosser non riferisce dettagli sul reverse charging ma è facile immaginare che il battery pack dovrebbe consentire di ricaricare l’iPhone 12 e anche gli Airpods allo stesso tempo.

Come sempre è bene prendere queste indiscrezioni con le molle. Non sempre le previsioni di Prosser si sono avverate ed è bene prendere queste voci per quelle che sono: dei semplici rumor che arrivano probabilmente da contatti con le catene dei fornitori Apple. Il leaker riferisce che la sua fonte non è sicura del lancio di tutti i due i prodotti in contemporanea o se arriverà la prima versione e, in seguito, l’altra con il reverse charging.

Macrumors riferisce che il lavoro di Apple sul battery pack sarebbe diventato evidente con la beta di iOS 14.5, versione nella quale sono stati individuati riferimenti a un “battery pack” nel codice. Anche l’affidabile Mark Gurman di Bloomberg ha riferito di Apple al lavoro su un battery pack e di prototipi con un involucro in gomma bianca.

Di ricarica inversa si parlava già prima dell’uscita dell’iPhone 11 ma in seguito Apple avrebbe annullato i piani per concentrarsi su AirPods. Sono stati ad ogni modo più volte individuati brevetti e da questi si comprende che Apple ha per lo meno accarezzato l’idea non solo per l’iPhone ma anche per un futuro MacBook in grado di ricaricare in modalità wireless un ‌iPhone‌ o un Apple Watch su entrambi i lati del trackpad.

