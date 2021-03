Huawei Sound è lo speaker a 360° sviluppato con Devialet

Huawei Sound è un nuovo speaker Hi-Fi wireless che l’azienda cinese presenta come nato dalla partnership con Devialet, casa francese specializzata altoparlanti e amplificatori.

Il nuovo smart speaker Hi-Fi wireless è ora disponibile in pre-ordine a 199,90 € su Huawei Store. È presentato come “il fiore all’occhiello” della Serie Huawei Sound, migliorato notevolmente nel peso e nelle dimensioni rispetto al suo predecessore Huawei Sound X e con una qualità audio superiore.

Il nuovo speaker vanta un design acustico a quattro altoparlanti,un woofer da 40 W da 4 pollici e tre altoparlanti da 5 W full-range. Il dispositivo è compatto ma potente grazie alla configurazione Push-Push di Devialet, in cui due radiatori passivi si rafforzano a vicenda per contrastare le vibrazioni di backwave. Questo, secondo il produttore, riduce sostanzialmente la presenza di distorsione del rumore risultante dal riverbero dei diaframmi e garantisce “una stabilità impareggiabile” del suono e delle impostazioni di volume elevato (fino a 90 dB), producendo un suono “incontaminato e privo di distorsioni”.

I bassi sono di estrema importanza nella serie Hhuawei Sound e il nuovo modello ne dà concretezza grazie alla tecnologia SAM di Devialet e una struttura 1 woofer + 2 unità passive: un modello di acustica altamente complesso che “esercita meticolosi controlli di modellazione e spostamento del suono sul woofer e sui radiatori passivi”, promettendo “vibrazioni simultanee di massima ampiezza”, oltre a basse frequenze prive di distorsioni e un’ampia gamma dinamica con un risultato di toni bassi più profondi e pieni.

La tecnologia SAM offre un’immersione a 360° nel suono, promettendo all’ascoltatore un’esperienza acustica avanzata, “emozionale”, con un suono “potente e senza limiti”.

Lo smart speaker racchiude tre tweeter a gamma completa uniformemente distanziati (ovvero con angoli di 120°), integrati dalla tecnologia Devialet SPACE, promettendo di riprodurre fedelmente in una stanza l’acustica di teatri e sale da concerto con un suono in stile surround a 360°.

Huawei spiega che SPACE mette in discussione il tradizionale pensiero che il suono surround richieda più altoparlanti posizionati strategicamente in tutta la stanza, separando il segnale in ingresso in suono diretto, suono riflesso e rumore ambientale, tramite un algoritmo dedicato. I tre diversi altoparlanti – orientati verso la direzione – ricevono il segnale in base alla posizione dell’ascoltatore e insieme creano effetti sonori surround da un singolo dispositivo, trascendendo i limiti spaziali intrinseci di qualsiasi stanza.

Sono disponibili quattro effetti sonori che arricchiscono l’esperienza d’ascolto: Devialet SPACE Soundstage, Vocals, Hi-Fi e Bass che aggiungono un nuovo “stile” a qualsiasi brano musicale, dalle sinfonie e arie fino alle canzoni rock.

Una funzion denominata “tap-to-transfer”, consente all’utente può dirigere la riproduzione audio del telefono all’altoparlante in un batter d’occhio, semplicemente toccando il telefono contro il corpo dell’altoparlante.

Lo speaker supporta anche i codec LDAC Bluetooth con velocità di trasferimento fino a 990 kbps (valore teorico), 3 volte più veloce di altri altoparlanti Bluetooth sul mercato. Inoltre, è dotato di una vasta gamma di funzionalità di connettività, tra cui UPnP e connessioni AUX-in da 3,5 mm.

Per quanto rigusarda il design, HUAWEI Sound eredita lo stile del precedente speaker Sound X, caratterizzato dalle linee morbide e una scocca “glossy”. La parte inferiore del corpo è rivestita con un tessuto reticolare in fibra che dona un effetto brillante e che ha anche la funzione di protezione da infiltrazioni di polvere e schizzi d’acqua.

Come accennato il dispositiovo è disponibile in pre-ordine nella colorazione Black, su Huawei Store al prezzo di 199,90 €. Su Amazon, nel momento in cui scriviamo, è offerto a 180,47 euro.