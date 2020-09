Facebook inizia a visualizzare le storie di Instagram per alcuni utenti

Il confine tra Facebook e Instagram continua a essere sempre meno visibile. L’azienda sta testando una nuova funzionalità che consente agli utenti del noto social network blu di visualizzare le storie di Instagram proprio dall’app principale di Facebook.

La nuova funzionalità, che è stata individuata dall’utente Twitter @ec_wife, e confermata in via ufficiale dal colosso al consulente di social media Matt Navarra, è al momento “un test limitato”. Sebbene Facebook abbia consentito agli utenti di pubblicare la propria storia di Instagram sul suo network principale già da tempo, l’ultimo test funziona in modo leggermente diverso.

Con la modifica, infatti, gli utenti possono scegliere di rendere le loro storie visualizzabili anche dai loro follower su Facebook. La società osserva che richiede, per il corretto funzionamento, che entrambe le parti colleghino insieme i propri account Facebook e Instagram.

Le persone su Facebook che non ti seguono su Instagram non possono vedere la tua storia

In altre parole, gli amici di Facebook che vi seguono anche su Instagram possono visualizzare sia la storia di Instagram che quella di Facebook senza mai lasciare l’app di Facebook.

Il test arriva nel momento in cui Facebook continua a rendere sempre più labili i confini tra Instagram e il suo principale social network. L’azienda sta anche lavorando alla fusione dei client di messaggistica tra le due app, che dovrebbe culminare nella chat unica tra WhatsApp, Instagram e Messenger.

Così Facebook ha commentato in via ufficiale la nuova funzionalità: