Instagram prova il nuovo design per le storie sul desktop

Sfogliare le storie di Instagram dal desktop potrebbe presto essere un po’ più semplice, oltre che appagante: Instagram sta testando un nuovo design per le storie sul suo sito Web, con un design aggiornato, sicuramente più moderno e funzionale.

Con il nuovo look, le storie vengono visualizzate in una sequenza, anziché in una singola tessera che occupa l’intera pagina. La navigazione è sempre la stessa: l’utente potrà fare clic manualmente tra le storie o lasciare che questa vengano riprodotte automaticamente, anche se adesso è più facile tenere traccia di dove ci si trova nella coda.

Non è chiaro esattamente quanti, e quali, utenti vedano il nuovo look, o se la modifica diventerà permanente. Un portavoce ha confermato l’avvio di questo test, che ha iniziato ad essere visibile un “piccolo gruppo” di utenti di Instagram il mese scorso, ma non ha commentato quando potrebbe essere più ampiamente disponibile.

Sebbene l’azienda abbia lentamente migliorato la funzionalità del suo sito desktop, la funzione Storie è sempre risultata quella meno adatta a schermi più grandi. Quindi, anche se questo potrebbe non essere il cambiamento più grande, sarà un notevole miglioramento per chiunque trascorra molto tempo a navigare su Instagram al di fuori dell’ app su smartphone.