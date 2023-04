Samsung alla conquista di iPhone con il cavallo di Troia Galaxy S23

Samsung sta sperimentando una nuova strategia per attrarre i possessori di iPhone a provare il Galaxy S23. Invece di una dimostrazione in negozio o di un evento dedicato, Samsung consente di provare il Galaxy S23 direttamente dal vostro iPhone. Ecco come.

Il nuovo strumento prende il nome di “Try Galaxy” e offre ai possessori di iPhone la possibilità di testare virtualmente il software del Galaxy S23, del Galaxy Z Flip 4 e del Galaxy Z Fold 4 direttamente dal proprio smartphone iOS. Per farlo è sufficiente visitare il sito Try Galaxy. Verrà chiesto di “installare” una web app aggiungendo il sito alla schermata principale.

Una volta fatto ciò, l’app consente di avere “un’anteprima del Samsung Galaxy” simulando One UI 5.1, l’interfaccia grafica di Samsung su Android 13. Dopo un breve tutorial di navigazione, si può cominciare a interagire con l’interfaccia utente. Anche se il funzionamento è simile a quello di un dispositivo Samsung, ovviamente si nota una maggiore lentezza, probabilmente dovuta al fatto che si tratta di un’app web.

Tra le esperienze disponibili da testare c’è la possibilità di provare le app principali di Samsung e di Google, tra cui Google Messages (che, curiosamente, non utilizza RCS e mostra esplicitamente la dicitura SMS/MMS, non certo la miglior pubblicità). Samsung invierà alcuni messaggi fittizi durante l’utilizzo della demo per mostrare altre funzionalità del dispositivo, come la fotocamera e Object Eraser, lo strumento in grado di rimuovere oggetti da una foto, proprio come il Magic Eraser di Google.

Sono disponibili anche esperienze demo di Samsung Health, Smart Switch (per il trasferimento dei dati da un altro telefono), Kids Mode di Samsung e molto altro. Nel menu Impostazioni, Samsung evidenzia le opzioni di personalizzazione come lo sfondo e il tema Material You di Google, oltre a mettere in evidenza le impostazioni di sicurezza e privacy di Android.

Questa demo da sola probabilmente non convincerà nessuno a passare da un iPhone a un dispositivo Galaxy, ma è comunque una buona opzione per scoprire cosa ha da offrire il terminale Samsung senza abbandonare il proprio dispositivo attuale.