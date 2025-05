Su Netflix la pubblicità aumenterà grazie all’AI generativa

Sono lontani i tempi delle lunghe maratone di serie TV senza spot: oltre che per il sistema di raccomandazione e i test in corso per le ricerche, Netflix ha annunciato che impiegherà tecnologie di Intelligenza Artificiale AI generativa anche per creare pubblicità mirate che verranno visualizzate sia durante la visione che quando l’utente mette in pausa.

La novità è stata svelata da Amy Reinhard, presidente advertising di Netflix, in occasione dell’evento annuale Upfront 2025 dedicato agli inserzionisti. Si tratterà di un framework modulare che sfrutta l’AI generativa per integrare all’istante gli annunci degli inserzionisti con i programmi Netflix.

Secondo la società questo permetterà agli inserzionisti di ottenere risultati migliori, allo stesso tempo offrendo una esperienza superiore agli abbonati, anche se probabilmente questi ultimi potrebbero non essere completamente d’accordo.

L’obiettivo è quello di mostrare l’annuncio giusto all’abbonato giusto al momento giusto grazie all’AI generativa. Nelle prime dimostrazioni sono stati mostrati spot e pubblicità interattivi, personalizzati con sovrapposizioni, inviti all’azione e pulsanti per il secondo schermo.

Le prime pubblicità su Netflix create con AI generativa andranno in onda entro il 2026 in tutti i paesi in cui è disponibile il piano standard con pubblicità, quindi Italia inclusa. La dirigente ha anticipato che questo è solo l’inizio e che l’impiego di tecnologie AI verrà ampliato nei prossimi mesi.

Nel corso dello stesso evento è stato annunciato che la piattaforma Netflix Ads Suite per inserzionisti, finora disponibile in USA e Canada, farà il suo debutto in questi giorni anche nei mercati EMEA, quindi in Europa, Medio Oriente e Africa.

La spinta del servizio streaming verso la pubblicità sembra pagare: la società dichiara che ora il piano di abbonamento con spot supera i 94 milioni di utenti attivi nel mondo. Negli scorsi giorni anche YouTube ha annunciato che impiegherà la tecnologia di Intelligenza Artificiale AI per le inserzioni pubblicitarie.

