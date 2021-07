Su Prime Video decine di film a noleggio a 0,99 euro e 1,99 euro

Anche se l’estate invoglia a passare le serate all’aperto in compagnia di amici, qualche volta magari capita che con la complicità di una serata lavorativa particolarmente stressante si ha semplicemente voglia di starsene tutto il tempo sul divano a guardare un bel film con la propria famiglia o con qualche amico intimo. In tal caso se siete abbonati ad Amazon Prime valutate la possibilità di noleggiare un film su Prime Video soprattutto perché moltissimi titoli sono disponibili a soli 0,99 euro e 1,99 euro.

Vi basta accedere a questa pagina per rendervi rapidamente conto di cosa offre la piattaforma: ci sono decine di titoli da poter scegliere, con titoli recenti come Blood Shot (con Vin Diesel), Black Water Abyss, Undine, Volevo nascondermi, Breaking Surface, Il mondo che verrà, il musical di Bob Dylan, Le sorelle Macaluso, The 2nd, L’eroe dei due mondi, The Kelly Gang e Un divano a Tunisi e, tra i principali dell’ultimo lustro, pellicole come Cena con delitto, La prima notte del giudizio, Baby Driver, Peter Rabbit, Spiderman Homecoming e Venom.

Oppure potete rispolverare qualche buon vecchio film come Terminator, Inferno, Angeli e Demoni, Jumanji, Fury, Twilight o qualche film da vedere in compagnia come Scary Movie o Saw, per gli amanti dell’horror. C’è anche qualche film che potrebbe piacere ai più piccoli, come Hotel Transylvania e Emoji.

Una volta che avete trovato il film che vi interessa noleggiare non dovete far altro che cliccare sulla copertina e, successivamente, sul pulsante “Noleggia”. Il film a quel punto finirà nella sezione denominata “La mia collezione video” e vi resterà disponibile per il download e lo streaming per 30 giorni dalla data del noleggio oppure 48 ore se schiacciate il pulsante “Riproduci” sul titolo noleggiato (in qualche caso alcuni titoli hanno periodi di visione più lunghi). Se non avete ancora riprodotto il film potete anche ripensarvi e richiedere il rimborso completo entro 14 giorni dall’acquisto.

Prime Video, lo ricordiamo, è disponibile per tutti i clienti che hanno sottoscritto un abbonamento Amazon Prime, sia se lo stanno pagando sia se stanno sfruttando il periodo iniziale di prova gratuita. La sezione di acquisto e noleggio dei film invece è accessibile a tutti, anche a chi non ha attivato un abbonamento Prime: basta semplicemente avere un account Amazon. Il prezzo dei noleggi oscilla tra 1,90 euro e 4,99 euro e, come dicevamo, in questa pagina sono raccolti tutti quelli più economici, che costano 0,99 euro e 1,99 euro.

Abbonarsi ad Amazon Prime in ogni caso può comunque avere senso perché alcuni dei film in vendita o noleggiabili sono disponibili con l’opzione “Guarda con Prime”, quindi senza ulteriori costi aggiuntivi.

Ricordiamo infine che con Prime Video ci sono anche i “Canali”, che permettono di accedere a selezioni di film e serie TV provenienti da altre piattaforme, come Infinity, semplicemente sottoscrivendo degli abbonamenti mensili aggiuntivi. Trovate maggiori informazioni in questo articolo.