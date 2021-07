iPhone 5s vince in un concorso fotografico nel 2021

Dal punto di vista qualitativo, c’è un abisso tra la fotocamera di iPhone 5s e quella di un iPhone della serie 12: quest’ultimo a settembre compie un anno e sarà sostituito dalla serie 13, mentre il primo fu commercializzato nel 2013, quindi utilizza componenti vecchi ormai otto anni. Eppure, complici anche le sue ridotte dimensioni che lo rendono tra gli iPhone più piacevoli da tenere in tasca, ciò è bastato per fargli vincere un premio in un concorso fotografico nel 2021.

Recentemente infatti si è tenuto l’iPhone Photography Awards, conosciuto anche con l’acronimo IPPA, che ogni anno mette a confronto le migliori fotografie scattate con iPhone, e una fotografia realizzata con l’unica fotocamera presente sul dorso di iPhone 5s si è aggiudicata proprio un premio in questa competizione. L’immagine in questione è quella scattata da Diego Moreno nella città di San Cristóbal de las Casas, situata nella regione delle Highlands centrali dello stato messicano del Chiapas, classificandosi al terzo posto nella categoria “Bambini”.

La fotografia è stata intitolata “Il Guardiano” e mostra il mezzo busto di un ragazzino con gli occhi chiusi debolmente illuminato all’altezza della bocca da una striscia di luce, mentre stringe tra le labbra un inquietante riproduzione di un bulbo oculare dall’iride azzurra. Si tratta di uno scatto d’effetto che ben trasmette il messaggio della vigilanza in stile “Grande Fratello” e che, date le condizioni di illuminazione, non richiede chissà quali prestazioni fotografiche per poter essere realizzata in buona qualità: per questo è riuscita a vincere un premio nel concorso fotografico, nonostante sia stata scattata con un telefono ormai piuttosto datato.

Avere un iPhone 12 Pro o uno smartphone di ultima generazione fa certamente comodo perché in via generale migliora sensibilmente la qualità delle fotografia e ne facilita l’acquisizione in alcune particolari condizioni ambientali, ma d’altronde una buona fotografia va ben oltre il mero hardware: quando la composizione è giusta e l’immagine racconta una storia unica ed interessante, non c’è megapixel che tenga.