Phil Schiller su Lamborghini: “Design senza tempo”.

Per la celebrazione dei 50 anni della Countach, Automobili Lamborghini ha presentato sui propri canali social una serie di video volti a raccontare ogni lunedì l’eredità di un’icona dell’automobilismo in modo inedito, coinvolgendo “personaggi ispirazionali”. Primo tra questi il designer Marcello Gandini, che disegnò le linee futuristiche di questa supercar, creata in un’epoca probabilmente irripetibile, dove la libertà stilistica e tecnica lasciata ai progettisti di allora era quasi assoluta, con pochissimi vincoli normativi e regolamentari.

Un periodo di massima creatività, quello degli anni settanta, uno dei momenti più significativi per il design: sono gli anni di importanti conquiste sociali, dalla corsa allo spazio, all’avvento dell’high tech con la costruzione dei moderni computer, dai trend nella moda legati ai motivi geometrici, con l’esplosione dei colori vivaci, fino all’avvento dell’individualismo, nonché della jet-age. Finita ritratta sui muri delle camere di un’intera generazione e protagonista di decine di film, la Countach ha rappresentato molto più di un successo commerciale strepitoso ed è stata capace, quando ancora in produzione, di assumere il ruolo di icona di stile e di prestazioni, conquistandosi di diritto uno spazio all’interno della storia dell’automobilismo mondiale.

Nell’ultimo video condiviso è presente Phil Schiller, ex marketing chief di Apple ora a Cupertino con l’incarico di Apple Fellow. Schiller ha riferito che i prodotti innovativi, in grado di resistere alla prova del tempo, vantano un grande design e risolvono un problema.

“In Apple, ci piace essere essere nell’intersezione tra tecnologia e scienze umanistiche, e penso che sia un bel posto dove stare”, ha dichiarato Schiller. “Non basta fare qualcosa, bisogna farlo in un modo che abbia un significato nella vita delle persone”.

Nella serie di domande e risposte nel video di Lamborghini, Schiller ha riferito che l’iPod è il progetto del quale è più orgoglioso. Alla richiesta se preferisce auto elettriche o a carburante, Schiller ha riferito che avrebbe sempre pensato di rispondere motori a combustione ma che si sta preparando all’elettrico e non vede l’ora di vedere quali prodotti aziende come Lamborghini presenteranno in questo settore.

Lamborghini ha recentemente annunciato la sua roadmap verso l’elettrificazione spiegando che d’ora in poi il focus costante del processo di elettrificazione dei prodotti sarà l’individuazione di tecnologie e soluzioni “capaci di garantire il top delle prestazioni e della dinamica di guida”.