Suonate come i Queen: è arrivato AmpliTube Brian May per Mac/PC, iPhone e iPad

I chitarristi che vogliono suonare le canzoni dei Queen possono fare un enorme balzo in avanti nella precisione dei suoni grazie ad AmpliTube Brian May, una nuova versione del celebre software per Mac, PC, iPhone e iPad che offre i modelli esatti del gear da live e da studio utilizzati dal leggendario chitarrista.

Dal suo treble booster al suo setup live a tre amplificatori, a un’effettistica curata attentamente, ogni chitarrista potrà usufruire di nuovi modelli di amplificatori, cabinet, stompbox e preset in un pratico pack. Ogni modello è stato chiaramente creato con la supervisione diretta di Brian May e del suo storico team tecnico in modo da replicare attentamente il suo rig.

La vera chiave del sound distintivo di Brian è rappresentata dalla sua chitarra Red Special che, come noto, ha costruito a mano con suo padre negli anni Sessanta a partire da materiali di scarto che avevano a casa.

IK Multimedia afferma di aver sviluppato un nuovo effetto stompbox proprio per simulare il tono e i controlli della Red Special in modo tale da consentire a qualsiasi utente, dotato di una chitarra diversa, di avvicinarsi quanto più possibile alle medesime sonorità.

Cosa comprende AmpliTube Brian May

Disponibile come app per iPhone e iPad, in versione desktop per Mac e PC o come plug-in per qualsiasi DAW, AmpliTube Brian May comprende fino a 11 nuovi modelli che includono 2 amplificatori nella sua configurazione Wet-Dry-Wet, 3 cabinet e fino a 6 effetti stompbox, oltre al pedale che modella la chitarra Red Special e l’unico amplificatore “Deacy” costruito in casa (con livello di batteria regolabile!) originariamente creato dal bassista dei Queen John Deacon dopo aver modificato una vecchia radio. E’ inoltre incluso setup live a tre amplificatori, gli effetti e un harmonizer per riprodurre il celebre suono “sdoppiato” che si può ascoltare negli assoli di chitarra in brani come Bohemian Rhapsody e Hard Life.

Quanto costa

AmpliTube Brian May per Mac e PC si acquista all’interno del Custom Shop di AmpliTube al prezzo di 99,99 euro (iva esclusa); la Brian May Collection per iPhone ed iPad è disponibile come acquisto in-app all’interno di AmpliTube CS per iPhone o iPad, al prezzo di 19,99 euro. Per chi non volesse tutto il pacchetto è eventualmente possibile acquistare singolarmente i vari componenti (gli stomp FX a 3,99 euro l’uno, mentre gli amplificatori a 6.99 euro cadauno).