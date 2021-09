Microsoft Surface 2021: annunci il 22 settembre

Microsoft ha organizzato un evento per il 22 settembre alle 17 ora italiana e benché non siano stati indicati dettagli, si tratta con ogni probabilità di un evento il cui obiettivo principale sarà la presentazione di nuovi prodotti Suface.

In un tweet per l’annuncio dell’evento appare quello che dovrebbe essere un nuovo Surface.

Secondo il sito The Verge probabile è l’arrivo del successore di Surface Duo e un nuovo laptop Surface. Il Surface Duo 2 dovrebbe integrare il processore Snapdragon 888 e offrire il supporto al 5G. Altri prodotti che potrebbero essere presentati sono: Surface Book 4 e un nuovo Surface Pro.

You’re invited.

Learn more about the #MicrosoftEvent: https://t.co/tpK3TB8Xxb

— Microsoft (@Microsoft) September 1, 2021