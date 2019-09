Eve Extend potenzia la domotica Homekit raggiungendo con il Wi-Fi gli accessori Bluetooth più lontani

E’ arrivata uffiicalmente da eve Systems il dispositivo Eve Extend che promette di aiutare gli utenti dei prodotti Homekit con Bluetooth ad allargare e modulare la propria rete domotica.

Fino a ieri gli unici veri ripetitori per estendere la rete Homekit in tutta la casa (e controllarla pure da fuori casa) quando avete una periferica Bluetooth erano gli hub “classici”: Apple TV, un iPad con iOS 10 oppure HomePod: tutti apparecchi dotati sia di Wi-Fi che di Bluetooth che potevano essere collocati in un’area vicino alle periferiche Bluetooth (che hanno normalmente una portata di 6-9 metri) e potevano controllarle e prelevarne i dati (temperatura, umidità, stato delle batterie etc.

A sfavore di questa opzione giocava ovviamente il fattore costo: mentre è facile costuire una periferica Bluetooth che consumi poco è proprio la scarsa portata che ne tarpa le ali e, a meno di non usare una rete mesh Bluetooth (ma le periferiche attuali di Eve System non sfruttano questa tecnologia) bisognava ricorre un repeater dal costo non proprio abbordabile specialmente se si pensa di utilizzarlo in aree (cantina, garage, giardino) dove proprio non serve una Apple TV né tantomeno un Homepod.

Già dal 2016/2017 Elgato (ora Eve System) ci aveva presentato (senza poi di fatto metterlo in commercio) di un ripetitore Bluetooth ma in tutti questi anni non era mai apparsa una categoria di questo tipo tra i prodotti previsti da Homekit.

Con la disponibilità di eve Extend eve Systems è riuscita a creare un prodotto, in linea con le specifiche Apple, in grado di risolvere il problema. Si tratta non di un ripetitore ma di un vero e proprio “gateway wi-fi” con a bordo Bluetooth in grado di gestire fino ad 8 dispositivi Bluetooth diversi che possono essere selezionati dentro l’app Eve.

Il prodotto era in mostra ad IFA 2019 ed ha un prezzo ufficiale di 49,95 €.

L’arrivo di Eve Extend è sicuramente un buon viatico per il marketing ma sopratutto per espandere l’usabilità delle periferiche Eve System: ricordiamo che la maggior parte di esse è basata su radio Bluetooth e poter aggiungere alla catena dei dispositivi degli apparecchi portatili, alimentabili a batteria o ricabili come può essere Extend permetterebbe di creare configurazioni inedite e pure “mobili” di un sistema domotico.

Tutti i prodotti avranno un aggiornamento firmware per supportare Extend. Rimangono fuori solo due periferiche: la prima versione di Eve Thermo e la versione di Eve Room nella confezione bianca.

Si pensi a poter gestire diverse Lampade Eve Flare (Bluetooth e ricaricabili) potendole spostare e collocare in varie zone del giardino per una festa a casa propria o da amici, oppure a gestire le valvole Eve Thermo in più stanze della casa senza dovere acquistare una Apple TV o gestire più rubinetti smart Eve Aqua in zone distanti sempre del proprio orto o giardino.

Anche se per portare il controllo della popria casa all’esterno (via Internet) sarà sempre necessario avere almeno uno tra Apple TV, un iPad con iOS 10 oppure HomePod, Eve Extend sarà in grado di aumentare la versatilità dei sistemi Homekit e dei prodotti Eve.

Eve Extend sarà prossimamente in vendita anche su Amazon.