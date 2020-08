Preordinate il vostro iPhone 12 da Caviar, potete averlo anche in oro

Siete tra coloro cui non basta avere tra le mani per primi un iPhone 12 ma volete anche distinguervi, guardate al mercato russo. È qui, oltre quella che una volta veniva definita la “cortina”, che c’è chi potrà soddisfare le vostre esigenze. Stiamo parlando di Caviar una azienda, come si capisce dallo slogan “Regali Reali”, nata per chi davvero non può fare a meno del lusso a tutti i costi, incluso quello di esborso economico che quello di risultare un po’ (eufemismo) eccessivo. Prima ancora che il telefono venga rilasciato, come già ha fatto in altre occasioni, Caviar offre la possibilità di prenotare una versione modificata e impreziosita del case.

Gli iPhone frutto dello sforzo degli stilisti di Caviar (di cui abbiamo già parlato in passato) sono prodotti capaci di soddisfare non solo il bisogno di molti vip (quasi tutti) russi, ma anche il bisogno di ostentazione di qualche magnate del petrolio, di uno sceicco o di qualche altro multimiliardario collocato ad una latitudine a vostra scelta, usando materiali quali titanio, oro pelle di rettile e struzzo. Non manca anche una versione interamente in oro che dovrebbe essere quella riservata al più ambizioso dei suoi clienti.

“Un lingotto con oro a 18 carati nelle vostre mani – dice Caviar – completamente fatto in oro, affascina e attrae l’attenzione. Un lavoro artistico, inciso su metallo da gioielleria incrostato con 8 diamanti e ricchi elementi decorativi nel classico stile nazionale russo. Il Caviar iPhone 12 Pure Gold è creato per i veri estimatori del lusso”.

Questi “estimatori del lusso”, oltre che essere estimatori del lusso ed avere gusti particolari, devono anche essere disposti a sborsare 23380 dollari, tanto infatti costa l’iPhone 12 Pure Gold nella versione 128GB. Disponibili anche una versione interamente in argento a circa 7000$. Per i più micragnosi c’è una versione in pitone e argento da 4290 dollari, con pedizione gratis e senza neppure un extra, come Amazon Prime…