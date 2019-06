Foto su iPhone, iOS 13 stravolge completamente l’applicazione

Tra le principali novità di iOS 13 annunciate durante la manifestazione di apertura della WWDC 2019 anche le modifiche all’applicazione Foto su iPhone e iPad. Con il prossimo aggiornamento al sistema operativo, l’app di Foto sarà completamente rivoluzionata. Ecco le principali novità.

Il principale obiettivo di Apple è quello di rendere più semplice ed efficace la ricerca delle foto. Per riuscire nell’impresa Apple ha riformulato la schermata di default, dove ora l’utente vedrà una nuova serie di schede Giorni, Mesi e Anni.

La modalità di visualizzazione predefinita, quella con tutte le foto, assomiglia molto a rullino fotografico tradizionale. Ma quando si preme il tab “Giorni”, ogni giorno viene mostrato come una selezione di immagini evidenziate, con grandi anteprime e mosaici, e con foto Live attive.

Ogni giorno è evidenziato in schede molto ampie, in modo da poter facilmente scorrere verso il basso per arrivare al giorno successivo, con gli scatti più recenti che vengono raccolti verso il basso.

La visuale per mesi comprime ogni mese solare in una manciata di eventi, elencando le foto per eventi o luoghi che il sistema ha rilevato.

La nuova app Foto, grazie al machine learning, diventa più intelligente, e consentirà di trovare le foto desiderate in modo più semplice e veloce, senza che alcune foto si perdano nella galleria, perché mescolate ad altre. L’app sarà in grado di organizzare le immagini sulla base degli eventi della propria vita. Ad esempio, l’intelligenza artificiale capisce quando l’utente si reca tutti gli anni nello stesso posto, e organizza gli eventi di conseguenza, come ad esempio il compleanno della propria figlia.

La nuova interfaccia grafica dovrebbe rendere più semplice la consultazione delle foto. Per alcuni sarà soltanto un piccolo cambiamento grafico, ma per molti cambierà il modo di consultare e sfogliare il proprio rullino fotografico.

Molte delle opzioni del nuovo Foto su iPhone saranno disponibili su macOS 10.15 Catalina e ovviamente anche su iPadOS.